VÍDEO: Mulher espalha glitter no carro e no apartamento do ex após descobrir traição; entenda

Uma vingança 'inesquecível' chamou a atenção das redes sociais na última semana. O motivo? A traição descoberta do namorado e que resultou em quilos de glitter espalhados na casa e no carro do ex-companheiro. Saiba mais detalhes abaixo.

A bodypiercer cuiabana Rafaela Bressan Dela Justina, de 28 anos, viralizou ao publicar um vídeo em que espalha glitter colorido por todo o carro e o apartamento do ex-namorado, depois de descobrir que foi traída durante o relacionamento, que durou cerca de um ano.

VEJA MAIS

O caso aconteceu 17 dias após o término do casal. Rafaela decidiu fazer a “redecoração reluzente” depois de confirmar que o ex convidou outra pessoa para sair enquanto eles ainda estavam juntos.O namoro durou um ano, mas o vínculo entre eles começou na amizade, aos 13 anos. Mesmo com a longa amizade, o relacionamento terminou por diferenças de prioridades.

Rafaela foi incentivada pelas amigas a compartilhar o caso de vingança. A bodypiercer ainda se disse inspirada na teoria da socióloga Silvia Viana, que diz que mesmo em meio a situações repugnantes, "precisa ter sua exposição ainda mais refinada".

Veja a vingança

O vídeo da “vingança com glitter” acumula mais de 11 milhões de visualizações no Tik Tok e Rafaela ficou surpresa com a repercussão

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)