Conheça 'Sátántangó', o único livro do vencedor do Nobel 2025 lançado no Brasil

Estadão Conteúdo

Única obra de László Krasznahorkai publicada no Brasil, Sátántangó foi lançado pela Companhia das Letras. O romance, que marcou a estreia do escritor húngaro, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2025, saiu originalmente em 1985 e chegou ao País em tradução direta do húngaro feita por Paulo Schiller.

A estreia de Krasznahorkai foi elogiada pela Academia Sueca, que o descreveu como autor de "uma obra convincente e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte". O romance recebeu em 2013 o prêmio de melhor livro traduzido para o inglês.

A história se passa em uma aldeia rural em constante chuva e acompanha a chegada de um homem misterioso, que pode ser um profeta, um vigarista ou o próprio demônio, a um povoado em ruínas. Entre os moradores estão camponeses esfarrapados, um médico alcoólatra que observa os vizinhos, jovens perdidas em um moinho destruído e uma garota com deficiência.

A notícia de que Irimiás, homem dado como morto, está voltando desperta expectativa e medo. À sua espera, as pessoas se reúnem em uma taverna, onde discutem, bebem e dançam ao som de um acordeão.

Em Sátántangó, cada capítulo é construído em um único parágrafo, recurso que intensifica o fluxo de pensamento e o clima de confusão que domina os personagens. A palavra "escuridão" aparece 76 vezes ao longo do texto, reforçando o tom sombrio e denso da história.

A obra também inspirou o cineasta Béla Tarr, que a adaptou em um filme de sete horas e meia, exibido no Festival de Berlim em 1994 e incluído entre as melhores produções de todos os tempos pela revista britânica Sight & Sound.

Palavras-chave

Nobel

Literatura

László Krasznahorkai

livro

Brasil
Cultura
.
