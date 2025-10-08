Capa Jornal Amazônia
Vinícius Jr. publica nota sobre relação com Virginia Fonseca e pede desculpas

Declaração do atacante do Real Madrid ocorre após repercussão de affair com outras mulheres

O Liberal
fonte

Vinicius Jr. e Vírginia (Reprodução/ Redes sociais)

Vinícius Jr., atacante do Real Madrid, se pronunciou nesta terça-feira (8) sobre o relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca. Em nota publicada nos Stories, o jogador reconheceu erros durante o envolvimento e elogiou a influencer. A declaração veio após relatos de duas modelos, Day Magalhães e Anna Silva, que afirmaram ter se relacionado com Vinícius enquanto ele estava com Virginia.

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, escreveu o atleta em seu perfil do Instagram. 

Ele destacou Virginia como 'uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes' e admitiu que não correspondeu às expectativas. “Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, afirmou.

Vinícius Jr. finalizou dizendo que pretende recomeçar a relação com mais transparência. “A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito", finalizou.

.
