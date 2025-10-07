Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Quem é a modelo que flertou com Vini Jr. em meio aos boatos de affair com Virginia?

Prints de supostas conversas entre o atleta do Real Madrid e a brasileira, que vive na Europa, passaram a circular na internet e levantaram especulações sobre um possível flerte entre os dois

Gabrielle Borges
fonte

Day Magalhães soma quase 500 mil seguidores no Instagram e se intitula como digital influencer. (Reprodução/Redes Sociais/@dany.magh)

Em meio aos rumores de um possível relacionamento entre o jogador Vini Jr a influenciadora Virginia Fonseca, o nome da modelo Day Magalhães ganhou destaque nas redes sociais. Prints de supostas conversas entre o atleta do Real Madrid e a brasileira, que vive na Europa, passaram a circular na internet e levantaram especulações sobre um possível flerte entre os dois. Saiba mais a seguir:

Rumores de affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca

O atacante do Real Madrid voltou a ser assunto nas redes sociais após o surgimento de novos rumores envolvendo sua vida amorosa. Desde o término do casamento da influenciadora Virginia Fonseca com o cantor Zé Felipe, em maio deste ano, os dois têm sido apontados como um possível casal.

Os boatos começaram depois de viagens de Virginia à Espanha, onde o jogador vive, além de trocas de curtidas, comentários e fotos em ambientes parecidos. Apesar da repercussão, nenhum dos dois confirmou oficialmente o relacionamento. Ambos têm evitado tocar no assunto publicamente.

Suposto flerte e conversas vazadas

Segundo informações divulgadas por portais como Metrópoles e Leo Dias, prints de conversas entre o jogador e a modelo começaram a circular recentemente. As mensagens mostrariam trocas de elogios, reações em publicações e até convites para um possível encontro fora do Brasil.
 
Em um dos diálogos, Vini Jr. teria solicitado dados de passaporte de Day Magalhães para organizar uma hospedagem durante uma viagem. Nenhum dos dois, porém, confirmou a autenticidade das conversas ou comentou publicamente o assunto.
 
VEJA MAIS
 

Quem é Day Magalhães?

A brasileira soma quase 500 mil seguidores no Instagram e se intitula como digital influencer. Morando na Europa, Day compartilha cliques em destinos de luxo que incluem Grécia, França, Dubai e as Maldivas, entre outros. As redes sociais da modelo misturam lifestyle, moda e viagens.

Nem Vinícius Júnior nem Day Magalhães se manifestaram sobre os rumores. A assessoria do jogador também não.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

affair

vini jr.

Virginia

Virginia Fonseca

Day Magalhães
Celebridades
.
