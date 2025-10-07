Quem é a modelo que flertou com Vini Jr. em meio aos boatos de affair com Virginia?
Prints de supostas conversas entre o atleta do Real Madrid e a brasileira, que vive na Europa, passaram a circular na internet e levantaram especulações sobre um possível flerte entre os dois
Em meio aos rumores de um possível relacionamento entre o jogador Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca, o nome da modelo Day Magalhães ganhou destaque nas redes sociais. Prints de supostas conversas entre o atleta do Real Madrid e a brasileira, que vive na Europa, passaram a circular na internet e levantaram especulações sobre um possível flerte entre os dois. Saiba mais a seguir:
Rumores de affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca
O atacante do Real Madrid voltou a ser assunto nas redes sociais após o surgimento de novos rumores envolvendo sua vida amorosa. Desde o término do casamento da influenciadora Virginia Fonseca com o cantor Zé Felipe, em maio deste ano, os dois têm sido apontados como um possível casal.
Os boatos começaram depois de viagens de Virginia à Espanha, onde o jogador vive, além de trocas de curtidas, comentários e fotos em ambientes parecidos. Apesar da repercussão, nenhum dos dois confirmou oficialmente o relacionamento. Ambos têm evitado tocar no assunto publicamente.
Suposto flerte e conversas vazadas
Quem é Day Magalhães?
A brasileira soma quase 500 mil seguidores no Instagram e se intitula como digital influencer. Morando na Europa, Day compartilha cliques em destinos de luxo que incluem Grécia, França, Dubai e as Maldivas, entre outros. As redes sociais da modelo misturam lifestyle, moda e viagens.
Nem Vinícius Júnior nem Day Magalhães se manifestaram sobre os rumores. A assessoria do jogador também não.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
