VÍDEO: Vini Jr. posta vídeo dançando com Virginia Fonseca no TikTok e reforça boatos de affair

O atacante Vinícius Júnior surpreendeu os seguidores ao surgir em um vídeo descontraído com Virginia Fonseca, uma das maiores influenciadoras do Brasil, acumulando milhões de visualizações em poucas horas. No registro, os dois aparecem dançando juntos ao som de um hit do momento, a música 'Faz o M'.

Nos comentários da publicação, muitos seguidores apontaram que a química entre os dois e outros se surpreenderam, visto que, a influenciadora era a responsável por mais estar postando stories na casa do jogador em Madrid. Nas últimas semanas, ambos foram vistos curtindo os mesmos eventos e Vírgina foi ao último jogo do Real Madrid o que levantou suspeitas sobre um possível affair.

Veja o vídeo:

Apesar dos boatos, nem Vini Jr. nem Virginia confirmaram qualquer envolvimento amoroso até o momento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraova, editor web de OLiberal.com)