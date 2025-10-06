Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

VÍDEO: Vini Jr. posta vídeo dançando com Virginia Fonseca no TikTok e reforça boatos de affair

O jogados da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Vini Jr., movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (06) ao publicar um vídeo dançando com a influenciadora Virginia

Gabrielle Borges
fonte

No registro, os dois aparecem dançando juntos ao som de um hit do momento. (Reprodução/Redes Sociais)

O atacante Vinícius Júnior surpreendeu os seguidores ao surgir em um vídeo descontraído com Virginia Fonseca, uma das maiores influenciadoras do Brasil, acumulando milhões de visualizações em poucas horas. No registro, os dois aparecem dançando juntos ao som de um hit do momento, a música 'Faz o M'.

VEJA MAIS

image 'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento
Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

image Virginia aparece com camisa de Vini Jr. em jogo do Real Madrid na Espanha
A influenciadora tem publicado fotos na Espanha desde a última quarta, 1º.

Nos comentários da publicação, muitos seguidores apontaram que a química entre os dois e outros se surpreenderam, visto que, a influenciadora era a responsável por mais estar postando stories na casa do jogador em Madrid.  Nas últimas semanas, ambos foram vistos curtindo os mesmos eventos e Vírgina foi ao último jogo do Real Madrid o que levantou suspeitas sobre um possível affair. 

Veja o vídeo:

Apesar dos boatos, nem Vini Jr. nem Virginia confirmaram qualquer envolvimento amoroso até o momento

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraova, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Vini Jr

Virginia Fonseca
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

CULTURA

Filmes para ver domingo à noite: confira 5 longas de diferentes gêneros

As produções de romance, drama, comédia, terror e ação estão disponíveis em plataformas de streaming

05.10.25 16h22

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

CELEBRIDADES

VÍDEO: Paolla Oliveira compartilha registros dos últimos dias de gravação de ‘Vale Tudo’

Atriz publicou vídeo nos bastidores e comentou encerramento da personagem

03.10.25 22h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

‘Não me arrependo’, diz Iza sobre atitude relacionada a Yuri Lima

A cantora foi traída pelo jogador enquanto estava grávida de Nala, filha nascida em outubro de 2024, e reatou o relacionamento nesse ano

06.10.25 9h35

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

eita!

Larissa Ferrari revela esquema para transar com atletas e diz que deixou Payet 'acabado'

Em entrevista, modelo contou que encontros íntimos em hotéis de concentração e disse que deixou o francês 'acabado' antes de partida

05.10.25 12h57

POLÊMICA

Grazi Massafera revela nomes de atores que a humilharam por ser ex-BBB

A atriz relembra preconceitos no início da carreira e nomeia veteranos que a rejeitaram

05.10.25 11h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda