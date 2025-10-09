Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Bella Campos rebate críticas sobre novo apartamento no RJ: ‘Eu tô muito feliz’

A atriz contou que viu comentários chamando a casa de “simples” e que está muito feliz com a conquista

Lívia Ximenes
fonte

Bella Campos mora na Zona Sul do Rio de Janeiro (Reprodução / Instagram)

A atriz Bella Campos rebateu críticas de internautas sobre o apartamento em que ela vive na Zona Sul do Rio de Janeiro. Imagens do imóvel, com decoração assinada por Daniel Virginio, foram divulgadas no final de setembro desse ano em uma matéria da revista Elle. A casa foi chamada de “simples” e Bella afirmou que, para ela, luxo é ser dona do local.

VEJA MAIS

image Sobrancelhas descoloridas: veja dicas e cuidados com a tendência adotada por Bella Campos
Tendência que já conquistou celebridades internacionais ganha força no Brasil; saiba como aderir à moda

image Bella Campos cita Dira Paes e deixa convite ao público de Belém para assistir ao novo longa
No longa 'Cinco Tipos de Medo', atriz vive Marlene, uma personagem marcada pela luta e pela esperança.

image Fátima Acioli, personagem de Bella Campos em 'Vale Tudo', volta com as redes sociais e agita a web
Personagem da atriz Bella Campos na novela da TV Globo caiu no gosto do público ao publicar fotos e vídeos como se fossem na vida real

“Talvez, para uma atriz global fosse esperado uma coisa mais ‘luxuosa’. Mas, gente, pra mim, ser dona do meu apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro já é tão luxoso e isso, até pouquíssimo tempo, era uma realidade tão distante pra mim, sabe?”, falou a atriz. Bella ressaltou que isso é uma grande realização e que, agora, finalizou um trabalho — a novela “Vale Tudo” — sem ter que pensar se conseguiria continuar na cidade.

@oliberal.com

A atriz Bella Campos rebateu críticas de internautas sobre o apartamento em que ela vive na Zona Sul do Rio de Janeiro. Imagens do imóvel, com decoração assinada por Daniel Virgnio, foram divulgadas no final de setembro desse ano em uma matéria da revista Elle. A casa foi chamada de “simples” e Bella afirmou que, para ela, luxo é ser dona do local. “Talvez, para uma atriz global fosse esperado uma coisa mais ‘luxuosa’. Mas, gente, pra mim, ser dona do meu apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro já é tão luxoso e isso, até pouquíssimo tempo, era uma realidade tão distante pra mim, sabe?”, falou a atriz. Bella ressaltou que isso é uma grande realização e que, agora, finalizou um trabalho — a novela “Vale Tudo” — sem ter que pensar se conseguiria continuar na cidade. Saiba mais em oliberal.com ✍🏻 Lívia Ximenes | O Liberal 📸 ig / @ bellacampox

♬ som original - oliberal.com

A atriz brincou com a frase “feliz no simples” e disse que está assim. “Eu tô muito feliz, muito mesmo. Tô vivendo, de verdade, um dos momentos mais felizes da minha vida”, falou Bella. O apartamento mistura minimalismo com cores neutras e frias, além de ter obras de artistas e designers brasileiros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bella Campos

apartamento bella campos

bella campos rebate críticas
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

CELEBRIDADES

'Não sou moleque', diz Vini Jr. em resposta a suposta affair após polêmica; entenda

Modelo e irritou com atitude diante de promessa de Vini Jr. e chamou o atleta do Real Madrid de “maníaco"

09.10.25 9h19

EITA!

Vinícius Jr. publica nota sobre relação com Virginia Fonseca e pede desculpas

Declaração do atacante do Real Madrid ocorre após repercussão de affair com outras mulheres

08.10.25 22h03

INAUGURAÇÃO

Caixa Cultural Belém é inaugurada com exposições e espaço para eventos culturais

O espaço, localizado na Estação das Docas, abre ao público com entrada gratuita e traz as mostras ‘Espíritos da Floresta’, do coletivo MAHKU, e ‘Paisagens em Suspensão’

08.10.25 21h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

'Não sou moleque', diz Vini Jr. em resposta a suposta affair após polêmica; entenda

Modelo e irritou com atitude diante de promessa de Vini Jr. e chamou o atleta do Real Madrid de “maníaco"

09.10.25 9h19

bola murcha

Vini Jr teria proposto trisal entre modelo e amiga, diz portal

Modelo afirma que jogador perdeu o interesse após perceber que viagem não incluiria sua amiga; entenda o caso

08.10.25 15h46

Acabou!

Virginia confirma fim de romance com Vini Jr.: ‘Cada um seguirá seu caminho’

Nos últimos dias, a influenciadora havia postado uma série de registros na casa de Vini, em Madrid

07.10.25 21h37

EITA!

Vinícius Jr. publica nota sobre relação com Virginia Fonseca e pede desculpas

Declaração do atacante do Real Madrid ocorre após repercussão de affair com outras mulheres

08.10.25 22h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda