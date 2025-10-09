Bella Campos rebate críticas sobre novo apartamento no RJ: ‘Eu tô muito feliz’

A atriz Bella Campos rebateu críticas de internautas sobre o apartamento em que ela vive na Zona Sul do Rio de Janeiro. Imagens do imóvel, com decoração assinada por Daniel Virginio, foram divulgadas no final de setembro desse ano em uma matéria da revista Elle. A casa foi chamada de “simples” e Bella afirmou que, para ela, luxo é ser dona do local.

“Talvez, para uma atriz global fosse esperado uma coisa mais ‘luxuosa’. Mas, gente, pra mim, ser dona do meu apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro já é tão luxoso e isso, até pouquíssimo tempo, era uma realidade tão distante pra mim, sabe?”, falou a atriz. Bella ressaltou que isso é uma grande realização e que, agora, finalizou um trabalho — a novela “Vale Tudo” — sem ter que pensar se conseguiria continuar na cidade.

A atriz brincou com a frase “feliz no simples” e disse que está assim. “Eu tô muito feliz, muito mesmo. Tô vivendo, de verdade, um dos momentos mais felizes da minha vida”, falou Bella. O apartamento mistura minimalismo com cores neutras e frias, além de ter obras de artistas e designers brasileiros.