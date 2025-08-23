Sobrancelhas descoloridas: veja dicas e cuidados com a tendência adotada por Bella Campos

A atriz Bella Campos surpreendeu o público nesta semana ao aparecer no tapete vermelho do Festival de Cinema de Gramado com um visual completamente diferente: sobrancelhas descoloridas. A mudança marcou sua entrada em uma das tendências mais ousadas do universo da beleza, que desde 2022 vem conquistando espaço também entre celebridades internacionais como Jenna Ortega, Madonna, Miley Cyrus, Doja Cat e Kendall Jenner.

O novo look da atriz, que estava no evento para divulgar o filme Cinco Tipos de Medo, se tornou assunto nas redes sociais. Veja dicas para usar o visual com segurança.

VEJA MAIS

A técnica de descolorir as sobrancelhas tem chamado atenção justamente por alterar drasticamente o contorno do rosto.

Como surgiu a tendência?

Apesar de ter se popularizado em 2022, o conceito de sobrancelhas descoloridas tem origem nas passarelas de moda internacional, com estilistas apostando no visual como uma forma de destacar outros elementos do rosto, como olhos, maçãs do rosto e boca, sem a "interferência" dos pelos escuros.

O sucesso viral veio principalmente com a ajuda do TikTok, onde criadores de conteúdo passaram a compartilhar tutoriais, resultados e dicas de como alcançar o efeito com segurança.

Cuidados com a técnica

Apesar de esteticamente impactante, o processo exige atenção redobrada. A descoloração da região das sobrancelhas envolve o uso de água oxigenada e pó descolorante, produtos que podem causar reações alérgicas e até lesões mais sérias na pele.

Mesmo pessoas que não apresentam alergia em outras partes do corpo podem ter reações adversas ao aplicar o produto nessa região sensível do rosto.

A recomendação dos especialistas é realizar um teste de sensibilidade antes de aplicar o produto em toda a sobrancelha. Além disso, é essencial observar sinais como vermelhidão, coceira ou ardência. Em casos mais graves, o procedimento pode causar a queda dos pelos, sendo necessário recorrer a técnicas como a micropigmentação fio a fio para restaurar o desenho da sobrancelha.

Alternativa segura: maquiagem

Para quem quer experimentar o visual sem correr riscos, existe uma alternativa temporária e segura: o uso de maquiagem.

A técnica consiste em aplicar corretivo ou base de alta cobertura nos fios com o auxílio de uma escovinha para sobrancelha. Em seguida, deve-se selar o produto com um pó translúcido, garantindo maior durabilidade ao efeito.

A quantidade de produto vai depender da cor e densidade dos fios. Em sobrancelhas mais escuras, pode ser necessário repetir o processo até atingir o efeito desejado. A maquiagem é ideal para quem quer testar o visual em ocasiões específicas sem alterar os pelos de forma permanente.

Confira celebridades que aderiram à tendência