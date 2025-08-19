Olheiras estão na moda? Cara de 'cansada' vira tendência entre jovens nas redes sociais

Se você tem notado por aí rostos com olheiras evidentes, expressão sonolenta e um visual propositalmente “bagunçado”, saiba: não é descuido, é tendência. A chamada “cara de cansada” é a mais nova febre entre jovens da Geração Z, especialmente no TikTok, onde o estilo vem sendo celebrado como o “tired girl look” ou “visual de garota cansada”.

A estética, que aposta em maquiagem leve e aparência deliberadamente exausta, desafia os padrões tradicionais de beleza que valorizam rostos descansados, iluminados e sem imperfeições. A proposta agora é o contrário: abraçar olheiras, pele pálida e um toque de melancolia, como se o espelho refletisse a verdade após uma noite mal dormida, mas com muito charme.

VEJA MAIS

Maquiagem com olheiras

Criadores de conteúdo que aderiram à tendência compartilham tutoriais com hashtags como #tiredmakeup, #noexistentmakeup e #skinfluencer. Nos vídeos, o foco está em sombras acinzentadas, corretivo aplicado de forma sutil e blush esfumado, criando um visual natural, porém “esgotado”. A ideia é parecer naturalmente desarrumada, como se a beleza fosse um reflexo do cansaço cotidiano.

Uma das maiores inspirações da trend é a atriz Jenna Ortega, que interpreta Wandinha Addams na série da Netflix dirigida por Tim Burton. Com olheiras marcadas, pele sem brilho e lábios em tom arroxeado, ela personifica a “garota cansada” com um ar sombrio e enigmático. Inclusive, na estreia da nova temporada da série em Londres, Ortega recriou o visual no tapete vermelho, reforçando a estética como um símbolo de autenticidade.

Veja vídeos da trend:

@janellezharmenovaa me in feb no need for makeup haha @Lancôme l’absolu rouge 227 and 221 @ColourPop Cosmetics twilight eyesahdow palette and lux lip oil shade bells @Too Faced better than s mascara @Maybelline New York sky high mascara @Charlotte Tilbury hollywood flawless filter @rimmellondon kind and free @Benefit Cosmetics UK ♬ dźwięk oryginalny - Resia

Contra os padrões tradicionais

Por décadas, produtos de beleza buscaram esconder qualquer traço de cansaço: corretivos potentes, cremes para olheiras e técnicas para revitalizar a aparência dominaram o mercado. Agora, a geração mais jovem parece caminhar em outra direção, optando por não esconder imperfeições, mas destacá-las como parte da própria identidade.

“Olheiras são chiques porque você realmente tem que trabalhar para elas”, brincou a influenciadora Lara Violetta em um dos vídeos virais. Ela aposta em uma técnica chamada “maquiagem mofada”, onde sombras escuras são aplicadas de forma borrada para acentuar o olhar cansado.

Tendência moderna?

Embora a estética possa parecer nova, ela traz referências de décadas passadas. Celebridades como Angelina Jolie em Garota, Interrompida e Natalie Portman em O Profissional já representavam esse visual “frágil e intenso” nos anos 90 e 2000. Mais recentemente, nomes como Lily-Rose Depp, Gabbriette e Emma Chamberlain também têm adotado o estilo em eventos e redes sociais.

Apesar da semelhança com a estética gótica ou grunge — como a de Courtney Love nos anos 90 — a Tired Girl tem uma pegada mais suave, quase poética, e faz parte do fenômeno das estéticas "core", como cottagecore, goblincore e Barbiecore, que segmentam estilos de vida em nichos estéticos nas redes.