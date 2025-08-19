Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Olheiras estão na moda? Cara de 'cansada' vira tendência entre jovens nas redes sociais

Parecer cansada virou sinônimo de estilo entre jovens nas redes sociais; veja vídeos

Hannah Franco
fonte

Nova tendência de beleza: visual com olheiras e aparência cansada viraliza no TikTok. (Reprodução/TikTok)

Se você tem notado por aí rostos com olheiras evidentes, expressão sonolenta e um visual propositalmente “bagunçado”, saiba: não é descuido, é tendência. A chamada “cara de cansada” é a mais nova febre entre jovens da Geração Z, especialmente no TikTok, onde o estilo vem sendo celebrado como o “tired girl look” ou “visual de garota cansada”.

A estética, que aposta em maquiagem leve e aparência deliberadamente exausta, desafia os padrões tradicionais de beleza que valorizam rostos descansados, iluminados e sem imperfeições. A proposta agora é o contrário: abraçar olheiras, pele pálida e um toque de melancolia, como se o espelho refletisse a verdade após uma noite mal dormida, mas com muito charme.

VEJA MAIS

image Adultos usando chupeta? Nova trend do TikTok pode causar sérios danos à saúde bucal
Tendência começou na China, chegou aos EUA e já preocupa dentistas e psicólogos

image Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional
Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

Maquiagem com olheiras

Criadores de conteúdo que aderiram à tendência compartilham tutoriais com hashtags como #tiredmakeup, #noexistentmakeup e #skinfluencer. Nos vídeos, o foco está em sombras acinzentadas, corretivo aplicado de forma sutil e blush esfumado, criando um visual natural, porém “esgotado”. A ideia é parecer naturalmente desarrumada, como se a beleza fosse um reflexo do cansaço cotidiano.

Uma das maiores inspirações da trend é a atriz Jenna Ortega, que interpreta Wandinha Addams na série da Netflix dirigida por Tim Burton. Com olheiras marcadas, pele sem brilho e lábios em tom arroxeado, ela personifica a “garota cansada” com um ar sombrio e enigmático. Inclusive, na estreia da nova temporada da série em Londres, Ortega recriou o visual no tapete vermelho, reforçando a estética como um símbolo de autenticidade.

Veja vídeos da trend:

 

@janellezharmenovaa me in feb no need for makeup haha @Lancôme l’absolu rouge 227 and 221 @ColourPop Cosmetics twilight eyesahdow palette and lux lip oil shade bells @Too Faced better than s mascara @Maybelline New York sky high mascara @Charlotte Tilbury hollywood flawless filter @rimmellondon kind and free @Benefit Cosmetics UK ♬ dźwięk oryginalny - Resia

 

@namedbazil Tired girlie look. #fypシ ♬ original sound - Bazil

 

@materencio Tired girl makeup, pode ficar sem dormir 💋 #fyp #POV #humor ♬ som original - Materencio

 

Contra os padrões tradicionais

Por décadas, produtos de beleza buscaram esconder qualquer traço de cansaço: corretivos potentes, cremes para olheiras e técnicas para revitalizar a aparência dominaram o mercado. Agora, a geração mais jovem parece caminhar em outra direção, optando por não esconder imperfeições, mas destacá-las como parte da própria identidade.

“Olheiras são chiques porque você realmente tem que trabalhar para elas”, brincou a influenciadora Lara Violetta em um dos vídeos virais. Ela aposta em uma técnica chamada “maquiagem mofada”, onde sombras escuras são aplicadas de forma borrada para acentuar o olhar cansado.

Tendência moderna?

Embora a estética possa parecer nova, ela traz referências de décadas passadas. Celebridades como Angelina Jolie em Garota, Interrompida e Natalie Portman em O Profissional já representavam esse visual “frágil e intenso” nos anos 90 e 2000. Mais recentemente, nomes como Lily-Rose Depp, Gabbriette e Emma Chamberlain também têm adotado o estilo em eventos e redes sociais.

Apesar da semelhança com a estética gótica ou grunge — como a de Courtney Love nos anos 90 — a Tired Girl tem uma pegada mais suave, quase poética, e faz parte do fenômeno das estéticas "core", como cottagecore, goblincore e Barbiecore, que segmentam estilos de vida em nichos estéticos nas redes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

trend do tiktok

moda e beleza
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

AGORA VAI?!

Putin concordou em iniciar próxima fase do processo de paz, afirma Casa Branca

EUA e Rússica continuarão a coordenar com os ucranianos as negociações de paz.

19.08.25 15h53

Mundo

Quem é a princesa que quase perdeu vaga em Harvard após veto de Trump

Elisabeth, herdeira do trono da Bélgica, cursa mestrado em Políticas Públicas e foi afetada por medida contra estudantes estrangeiros

19.08.25 15h29

Ucrânia: Macron exclui compromisso da Otan em garantias e sugere exército mais forte

19.08.25 15h03

"Proibido Morrer"

Morrer virou crime? Cidades criam leis que proíbem os habitantes de falecer; entenda

Decreto inusitado foi usado como forma de protesto criativo para denunciar um problema grave e mobilizar a população

19.08.25 14h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

PERIGO

Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

O paciente acabou desenvolvendo bromismo, uma intoxicação por brometos. Atualmente, trata-se de uma condição rara

13.08.25 11h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

INÉDITO

Existe cirurgia para depressão crônica? Colombiana é a primeira a passar por procedimento inédito

Procedimento inovador implantou quatro eletrodos no cérebro de Lorena Rodríguez, 34, para tratar depressão resistente. Cirurgia foi realizada na Colômbia e é a primeira do tipo no mundo

14.08.25 19h17

OBJETO ESQUECIDO?

Homem vai ao hospital com dor no peito e médico encontra faca no raio-x; entenda a história

Paciente da Tanzânia viveu quase uma década com lâmina no corpo sem saber; caso surpreendeu médicos

14.08.25 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda