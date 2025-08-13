Capa Jornal Amazônia
Adultos usando chupeta? Nova trend do TikTok pode causar sérios danos à saúde bucal

Tendência começou na China, chegou aos EUA e já preocupa dentistas e psicólogos

Hannah Franco
fonte

Chupetas para adultos é a nova trend do TikTok; entenda (Reprodução/TikTok)

Uma trend inusitada tem ganhado espaço nas redes sociais e nas prateleiras físicas e virtuais: adultos usando chupeta como forma de aliviar estresse, ansiedade e até mesmo melhorar o sono. A tendência, que começou na China, já chegou aos Estados Unidos e começa a repercutir em outras partes do mundo, incluindo o Brasil.

Com promessas de relaxamento, foco e conforto emocional, as chupetas de silicone voltadas ao público adulto estão se tornando um fenômeno. No TikTok e no X (antigo Twitter), vídeos com jovens usando o acessório em momentos de crise ou até no trabalho viralizaram nos últimos meses.

Vendidas por valores que variam de R$ 7 a mais de R$ 380, dependendo do modelo e fornecedor, as "chupetas para adultos" são anunciadas como acessórios calmantes, capazes de melhorar a qualidade do sono, ajudar na cessação do tabagismo e até controlar a ansiedade alimentar.

"Quando estou sob pressão no trabalho, chupo a chupeta. Sinto que estou me entregando a uma sensação de segurança da infância", relatou um jovem usuário ao South China Morning Post.

No entanto, especialistas em odontologia alertam que o uso prolongado do item pode causar sérios problemas bucais.

Riscos à saúde

De acordo com o ortodontistas, a chupeta pode causar mordida aberta — condição em que os dentes da frente não se tocam, dificultando funções como morder ou rasgar alimentos. Ou seja, isso desestrutura os padrões de mordida e deglutição.

Esse tipo de dano ocorre porque a pressão da sucção empurra os dentes superiores para frente ou força os inferiores para dentro. Em adultos, cuja estrutura óssea já está consolidada, as chances de reversão natural são praticamente nulas. O tratamento pode incluir:

  • Aparelhos ortodônticos
  • Terapia fonoaudiológica
  • Reposicionamento mandibular

Além dos danos dentários, o uso da chupeta também pode causar problemas respiratórios. Dormir com o acessório, por exemplo, aumenta o risco de engasgos, já que durante o sono a pessoa não tem total controle sobre os movimentos respiratórios.

A prática ainda pode desenvolver o hábito de respiração bucal, comprometer a posição da língua e prejudicar a mastigação e a fala.

Customização, coleções e influência digital alimentam a moda

Nas redes sociais, a chupeta virou item de estilo. Vídeos com acessórios personalizados com adesivos, miçangas e até pedrarias acumulam milhares de visualizações. Influenciadores compartilham sua rotina com o item, alegando benefícios como maior foco nos estudos, controle de impulsos e alívio durante crises de burnout.

Há quem utilize o objeto no trânsito, durante reuniões ou até para lidar com o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). No entanto, a ciência ainda não reconhece a chupeta como uma ferramenta terapêutica válida para adultos.

Veja vídeos da trend:

 

@littleclaireestelle Replying to @user589480642 They have the best prices I’ve found!☺️ •𝓣𝓱𝓮 𝓓𝓸𝓵𝓵 𝓢𝓪𝓷𝓬𝓽𝓾𝓪𝓻𝔂• 💖All Dolls Welcome💖 𝒲𝑒 𝒹𝑜𝓃’𝓉 𝓊𝓈𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝓌𝑜𝓇𝒹 “𝓈𝒸𝒶𝓂” 𝒽𝑒𝓇𝑒. 𝕃𝕖𝕒𝕧𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕖 𝕣𝕖𝕓𝕠𝕣𝕟 𝕔𝕠𝕞𝕞𝕦𝕟𝕚𝕥𝕪💔 🚫Hate=Blocked! #babydoll #doll #dollcollector #lifelikedoll #realisticdoll #recovery #innerchildhealing #fakebaby #dolltherapy #survivor #roleplay #therapydoll #dollsoftiktok #alldollswelcome #thedollsanctuary #dollsanctuary #healing #traumahealing #rebornart #rebornartistry #rebornartist #rebornartdoll #rebornbaby #reborndoll #reborncommunity #reborncommunity🤍🌱 #adultpacifier #adultpwcifiers ♬ Cute - Audiolist Productions

 

@msgoddesst My pacifier helps me sleep😴✨ #pacifier #adultpacifier #asmrmouthsounds #asmrsounds #asmrtriggers #asmrforsleep #asmrvideo #mouthsounds ♬ original sound - Ms Goddess T Asmr

 

@ittiebittylu funny part is im from jersey #fyp #hehim #agere #sfwlittlespace #paci #hehim #custompaci #ageregessioncommunity #adultpacifier #lgbtq #autistic ♬ origineel geluid - SouthParkShortsXD

 

Palavras-chave

trend do tiktok

adultos usando chupeta
Mundo
