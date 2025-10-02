Capa Jornal Amazônia
Trump planeja reunião com Vought para discutir possível corte de agências

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que se reunirá com o diretor do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, Russell Vought, para determinar quais das "muitas agências democratas" possuem recomendação para que sejam cortadas e decidir se os cortes serão temporários ou permanentes. O comentário, feito em postagem na Truth Social, classifica a maioria das agências como "farsa política".

"Não acredito que os democratas da esquerda radical me deram esta oportunidade sem precedentes. Eles não são pessoas estúpidas, então talvez esta seja a maneira deles de querer, silenciosa e rapidamente, TORNAR A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!", Trump escreveu na publicação.

