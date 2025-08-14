Capa Jornal Amazônia
De chupeta, Ary Fontoura fala sobre a nova moda entre adultos e faz pedido inusitado à Alexa

Estadão Conteúdo

Ary Fontoura aderiu à nova moda da chupeta para adultos? Em suas redes sociais, nessa quarta-feira, 13, ele publicou um vídeo em que opina sobre o objeto para bebês que se popularizou entre os jovens por "diminuir o estresse". "Nova trend mundial", escreve, na legenda.

No vídeo, aparecem diversas imagens de adultos com chupeta. Em seguida, o ator, que também utiliza uma, questiona: "Isso é uma loucura, gente. Usar chupeta para tirar o estresse?". "É a criança virando adulto, é o adulto virando criança. Aonde é que vai parar isso?", complementa.

Ary se refere, nesta frase, ao vídeo de Felca sobre a "adultização de crianças para a criação de conteúdos em redes sociais de forma exploratória, que viralizou recentemente no YouTube. Por fim, o ator ironiza ao chamar a assistente virtual da Amazon, Alexa: "Alexa, dispare um meteoro na terra."

Nos comentários do vídeo, outros famosos como Heloísa Périssé e Astrid Fontenelle engajaram e deram risada da reação do ator sobre a "nova moda".

ARY FONTOURA/VÍDEO/CHUPETA/ADULTIZAÇÃO
Cultura
