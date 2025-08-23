Bella Campos cita Dira Paes e deixa convite ao público de Belém para assistir ao novo longa

A 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado encerrou neste sábado (23) com uma sessão marcada pela estreia de um filme que promete entrar para a história do evento. “Cinco Tipos de Medo”, dirigido por Bruno Bini, tornou-se o primeiro longa-metragem do Mato Grosso a competir na mostra. A produção mistura romance, tensão e violência, com nomes de destaque no elenco como Bella Campos, João Vitor Silva e o cantor Xamã. O colunista do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto, realizou a cobertura exclusiva para o portal e redes sociais.

A exibição ocorreu no Palácio dos Festivais e foi recebida com entusiasmo pelo público, que respondeu com longos aplausos e gritos de “já ganhou”. A trama é inspirada em um episódio real ocorrido em Cuiabá, quando moradores do bairro Jardim Novo Colorado se uniram para pagar a fiança de um líder do tráfico, temendo que sua prisão deixasse a comunidade vulnerável à violência de outras facções.

O diretor Bruno Bini destacou a importância da conquista de colocar um filme mato-grossense na competição. “Esse é o primeiro filme mato-grossense de longa-metragem na competitiva do Festival. A gente está muito feliz com essa conquista. A sessão foi incrível”, afirmou.

Bini explicou que a narrativa aborda a violência urbana sob uma perspectiva humana. “O ‘Cinco Tipos de Medo’ é um filme sobre violência urbana. Ele trata de como a violência, repentinamente, pode entrar na nossa vida, mudar nossa vida e de como a gente lida com isso. Mas ele também é um filme sobre conexões entre as pessoas, sobre redenção e busca por felicidade em meio à dor.”

O cineasta ainda ressaltou a força do elenco. “A gente tem Bella Campos, Babi Collen, Rui Ricardo Dias, João Vitor Silva e Xamã, além de Jonathan Huygensen,

mais um elenco incrível. Ainda não temos a data de estreia, mas em breve estaremos nas telas de todo o Brasil”, disse, convidando o público de Belém a conhecer ‘um pouquinho do cinema mato-grossense, que mesmo sendo regional consegue ser universal’.

Bella Campos em seu primeiro longa

Para a atriz Bella Campos, conhecida por trabalhos na televisão, o filme representou um marco na carreira. “O longa é muito especial, primeiramente por estar sendo meu primeiro longa-metragem da vida, segundo por ser o primeiro longa-metragem do Mato Grosso a estar aqui nesse tapete”, declarou.

No longa, Bella interpreta Marlene, personagem que, segundo ela, transmite força mesmo em meio às dificuldades. “Marlene é uma mulher guerreira, batalhadora, que infelizmente vive um momento muito difícil da vida dela, mas que mostra para a gente que a felicidade é possível, sim”, contou.

A atriz também deixou um recado ao público paraense: “Convido vocês para assistir. Em breve tá aí nos cinemas. E um beijo para Belém do Pará. Ainda não conheço essa cidade, mas quero muito conhecer. Conheço a Dira Paes, maravilhosa, já trabalhei com ela.”

Papel inspirado na vida real

Já o cantor e ator Xamã vive Sapinho, personagem inspirado em uma figura real de Cuiabá. “Ele tem esse apelido porque quando a polícia chegava, ele sempre pulava os muros e saía correndo. É um personagem um pouco violento, digamos que o vilão dos cinco protagonistas”, explicou.

Xamã destacou, no entanto, que o personagem reflete problemas sociais mais amplos. “Ninguém é mal porque é mal. Ele acabou sendo colocado naquela situação, talvez por descaso do Estado. Ele era como um Zé do Caroço da galera, o bandido que tomava conta. Mas quem tinha que tomar conta era o Estado, o governo. Isso não acontece só em Cuiabá ou no Rio, é no Brasil inteiro”, afirmou.

O artista também deixou uma saudação ao público paraense. “Um beijo especial para todo mundo de Belém do Pará, um beijo no coração. Esse ano tem COP30 em novembro, vamos para cima”, disse.