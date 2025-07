Fátima Acioli, personagem de Bella Campos em 'Vale Tudo', volta com as redes sociais e agita a web

Retornando após um breve sumiço das redes sociais, a personagem da atriz Bella Campos em "Vale Tudo", Fátima Acioli, agitou a internet ao publicar, na noite desta quinta-feira (17), um compilado de fotos no perfil do Instagram.

"Depois da pausa, o renascimento. Voltei transformada… em quem eu sempre fui de verdade. #tbt do casamento com meu amor, Afonso", escreveu ela na legenda da publicação.

Em menos de 30 minutos da publicação, a postagem atingiu mais de 60 mil curtidas e vários internautas comemoraram o retorno de Fátima após Odete Roitman, personagem de Débora Bloch, exigir que ela desativasse os perfis das redes sociais.

"encontro de almas 🤍", comentou um. "Fátima, não vá a nenhum show do Coldplay com o César", brincou um segundo, fazendo referência à polêmica com um casal de amantes no show da banda nesta quinta-feira. "Sua sogra tá ciente?" escreveu um terceiro em tom de piada.