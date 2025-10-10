Técnico da Inglaterra coloca Brasil e outras três seleções como favoritas à Copa de 2026

Próxima a garantir vaga à Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra chega como "azarão" em busca do título. Pelo menos na visão do técnico Thomas Tuchel. Nesta semana, o treinador avalia que a seca de títulos, que vem desde 1966, faz com que outras equipes estejam à frente na briga pelo título. Entre estas, destacou a seleção brasileira de Carlo Ancelotti, que enfrenta Coreia do Sul e Japão nesta Data Fifa.

"Há o Brasil, há a Argentina, a Espanha, a França, e eles conquistaram a Copa do Mundo recentemente. Isso não significa que não temos chances, e sabemos disso muito bem. Primeiro vamos nos classificar e depois saberemos exatamente por que estamos lá", afirmou o treinador alemão.

Com o ex-treinador Gareth Southgate, a Inglaterra chegou às duas últimas finais de Eurocopa (2021 e 2024) e à semifinal da Copa do Mundo de 2018. Ainda falta um título para consolidar a geração, que tem Harry Kane, capitão e destaque do Bayern de Munique, como principal nome da seleção.

"Precisamos chegar como a melhor equipe. Chegaremos como azarões à Copa do Mundo, porque não vencemos há décadas e enfrentaremos equipes que venceram repetidamente durante esse tempo. Por isso, temos de chegar como uma equipe ou não teremos chance", pontuou o treinador.

Nesta semana, a Inglaterra derrotou País de Gales, por 3 a 0, em amistoso no Estádio de Wembley. Para assegurar a vaga à Copa do Mundo de 2026 na próxima semana, precisa derrotar a Letônia na terça-feira, 14, e torcer para que Sérvia tenha tropeços contra Albânia e Andorra.

A Copa do Mundo de 2026 já conta com 20 seleções garantidas, de um total de 48 vagas. Nesta semana, Egito e Argélia se garantiram no torneio. As Eliminatórias nesta Data Fifa ainda podem definir classificados da África, Europa e América Central.