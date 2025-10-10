Técnico da Inglaterra coloca Brasil e outras três seleções como favoritas à Copa de 2026 Estadão Conteúdo 10.10.25 9h49 Próxima a garantir vaga à Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra chega como "azarão" em busca do título. Pelo menos na visão do técnico Thomas Tuchel. Nesta semana, o treinador avalia que a seca de títulos, que vem desde 1966, faz com que outras equipes estejam à frente na briga pelo título. Entre estas, destacou a seleção brasileira de Carlo Ancelotti, que enfrenta Coreia do Sul e Japão nesta Data Fifa. "Há o Brasil, há a Argentina, a Espanha, a França, e eles conquistaram a Copa do Mundo recentemente. Isso não significa que não temos chances, e sabemos disso muito bem. Primeiro vamos nos classificar e depois saberemos exatamente por que estamos lá", afirmou o treinador alemão. Com o ex-treinador Gareth Southgate, a Inglaterra chegou às duas últimas finais de Eurocopa (2021 e 2024) e à semifinal da Copa do Mundo de 2018. Ainda falta um título para consolidar a geração, que tem Harry Kane, capitão e destaque do Bayern de Munique, como principal nome da seleção. "Precisamos chegar como a melhor equipe. Chegaremos como azarões à Copa do Mundo, porque não vencemos há décadas e enfrentaremos equipes que venceram repetidamente durante esse tempo. Por isso, temos de chegar como uma equipe ou não teremos chance", pontuou o treinador. Nesta semana, a Inglaterra derrotou País de Gales, por 3 a 0, em amistoso no Estádio de Wembley. Para assegurar a vaga à Copa do Mundo de 2026 na próxima semana, precisa derrotar a Letônia na terça-feira, 14, e torcer para que Sérvia tenha tropeços contra Albânia e Andorra. A Copa do Mundo de 2026 já conta com 20 seleções garantidas, de um total de 48 vagas. Nesta semana, Egito e Argélia se garantiram no torneio. As Eliminatórias nesta Data Fifa ainda podem definir classificados da África, Europa e América Central. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção inglesa Thomas Tchel Brasil Copa do Mundo favoritas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira mantém invencibilidade no Remo e projeta clássico Re-Pa 'Seguir a nossa luta' Leão Azul venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na última quinta-feira (9) e agora pensa no Paysandu. 10.10.25 10h40 Projeções Remo alcança terceira vitória seguida e aumenta chances de acesso à Série A, diz UFMG Próxima partida do time azulino é contra o Paysandu, nesta terça-feira (13), às 19h30, no Mangueirão 10.10.25 10h37 MMA Sport Club Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" revela sonho às vésperas do UFC Rio 10.10.25 10h33 Carlos Ferreira Vitória grandiosa no maior rígido do Leão 10.10.25 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Eliminatórias da Copa do Mundo Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção coreana; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.10.25 7h00