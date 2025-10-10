Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Ciclone deve atingir o Brasil no dia do Círio de Nazaré com ventos de até 80 km/h

Fenômeno climático se forma no domingo (12) e pode causar temporais no Sul e Sudeste do país, com possíveis impactos indiretos no Norte

O Liberal
fonte

Ciclone no Sul do Brasil. Imagem ilustrativa (Reprodução/Climatempo)

Um ciclone extratropical está previsto para atingir o centro-sul do Brasil no domingo (12), mesmo dia em que ocorre o Círio de Nazaré, em Belém. O fenômeno poderá provocar rajadas de vento que ultrapassam os 80 km/h, segundo previsão da Nottus Meteorologia. A formação de uma frente fria e de um sistema de baixa pressão deve intensificar as chuvas e ventos na região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, além de impactar estados como Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

A expectativa é que a instabilidade climática comece no fim de semana e avance ao longo da próxima semana. A partir de segunda-feira (13), os efeitos se espalham para o Sudeste, com risco de temporais isolados, incluindo queda de granizo. O Mato Grosso do Sul e São Paulo devem ser os primeiros atingidos, com aumento nas chuvas já no domingo (12).

De acordo com a Nottus Meteorologia, as rajadas de vento no Sul devem variar entre 50 e 70 km/h, com possibilidade de superar os 80 km/h em pontos isolados. Na quarta-feira (15), uma nova frente fria avança e pode provocar ainda mais instabilidade até sexta-feira (17), com melhora do tempo apenas no fim da semana.

Possível impacto no Círio de Nazaré

Embora os efeitos diretos do ciclone estejam previstos para o Sul e Sudeste, o fenômeno coincide com o dia da principal manifestação religiosa do Pará. O Círio de Nazaré reúne milhões de pessoas nas ruas de Belém. Até o momento, a previsão para a capital paraense no domingo (12) aponta clima abafado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva no fim do dia. 

O que também pode ocorrer é a formação do chamado "corredor de umidade", podendo trazer chuvas pontuais, mas sem relação direta com o ciclone. 

Alerta para quem vai viajar

Quem pretende viajar para o Sul ou Sudeste no período do feriado prolongado deve redobrar os cuidados. As condições de vento forte e chuva podem afetar rodovias e até mesmo causar atrasos em voos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) pode emitir alertas nos próximos dias caso o cenário se intensifique.

A recomendação é acompanhar os boletins meteorológicos e evitar exposição em áreas de risco, especialmente em cidades com histórico de alagamentos ou deslizamentos.

