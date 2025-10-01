Clima de Belém em novembro: veja como se preparar para a COP 30

Faltando menos de dois meses para a COP 30, alguns turistas de outros estados e países já estão se preparando para o evento global que acontecerá entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém do Pará. Contudo, aqueles que gostam de planejar a viagem com antecedência começam a se questionar sobre diversos aspectos, como por exemplo: o preço das passagens aéreas, os principais pontos turísticos da cidade e, principalmente, sobre o clima que estará fazendo em Belém no mês de novembro.

De modo geral, o clima amazônico é considerado equatorial, com calor e alta umidade ao longo do ano inteiro. Mas nos meses de novembro, especificamente, esse período é marcado pela transição do tempo para o “inverno amazônico”, conhecido pelos paraenses como a época em que a população da Região Metropolitana de Belém presencia chuvas intensas durante o período vespertino.

Em entrevista ao O Liberal, o meteorologista José Raimundo Abreu, do 2° Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explicou como será o clima do mês de novembro na capital paraense. “A COP 30 será realizada no mês de novembro, que está dentre os mais secos do ano em Belém. No entanto, é um período de transição para o período chuvoso (inverno amazônico), que inicia em dezembro. O mais quente e menos chuvoso que o normal”, revelou José Raimundo.

Previsão para o mês de novembro de 2025 em Belém

Segundo o meteorologista, a característica do clima ao longo deste período em novembro será de poucas nuvens no início do dia, passando de parcialmente nublado a totalmente nublado no período da tarde. Além dessas especificidades, haverá também pancadas de chuva isolada de curta duração, acompanhadas de relâmpagos, trovões e rajadas de vento durante a tarde e/ou início da noite.

“Em termos de temperatura este mês está dentre os mais quentes do ano, em que a temperatura mínima do ar fica em torno de 23.1°C e a temperatura média do ar de 27.4°C. No entanto, a previsão da temperatura máxima para novembro deste ano é que fique 1°C acima da média climatológica, ou seja, podendo atingir valores médios de 28.4°C e máximas superiores a 34°C”, explica José Raimundo Abreu.

Passeios turísticos na COP 30

Além de ter sido escolhida como a sede do evento global que vai debater questões relacionadas ao aquecimento global e às mudanças climáticas, a cidade de Belém também é caracterizada pela beleza e historicidade presente em diversos pontos turísticos. Por esse motivo, os turistas terão a oportunidade de conhecer e visitar os mais variados lugares da capital paraense, mas é claro que é importante saber a previsão do tempo para auxiliar nas experiências vividas ao longo desse período.

“O turista que vem a Belém terá que fazer passeios no início da manhã. Eu diria que há 99% de possibilidade de não ocorrer chuvas no período entre 6h e 14h. No período da tarde é possível que ocorram pancadas de chuva, mas também não tem nenhuma possibilidade das chuvas ocorrerem no período da noite, após às 19h. A maior parte das chuvas ocorre estatisticamente no período da tarde no mês de novembro”, explica o meteorologista José Raimundo Abreu do Inmet.

Confira algumas dicas para o mês de novembro:

Use roupas leves e sapatos confortáveis durante o período da manhã;

Não esqueça de passar o protetor solar para se proteger dos raios solares;

Se for passear à tarde, leve sombrinha ou capa para se proteger da chuva;

Prefira ir aos lugares em veículos cobertos, como carros e ônibus;

como carros e ônibus; E por fim, sempre verifique a previsão do tempo antes de sair de casa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)