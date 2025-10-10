Mais de 150 funcionários de hospital passam mal após almoço em refeitório

Cerca de 150 servidores do Hospital Júlia Kubitschek (HJK), na região de Barreiro, Belo Horizonte, passaram mal logo após almoçarem no refeitório da unidade de saúde. Até o momento, todos os funcionários apresentaram sintomas gastrointestinais, incluindo cólicas abdominais e diarreia. A principal suspeita é de intoxicação alimentar.

A alimentação do hospital é produzida por uma empresa terceirizada, fora da instituição de saúde. A empresa fica em Contagem e todas as refeições são levadas para a unidade de saúde. De acordo com informações do portal Metrópoles, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pelo hospital, acionou a empresa que fornece a alimentação logo após as denúncias dos colaboradores.

A Fundação ainda informou que os servidores foram acolhidos e estão sendo acompanhados por profissionais de saúde. Pacientes e acompanhantes não apresentaram sintomas parecidos. A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que equipes da Vigilância Sanitária foram até a unidade para coletar amostras de alimentos e água para análise para investigação.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.