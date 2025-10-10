Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mais de 150 funcionários de hospital passam mal após almoço em refeitório

Amostras de alimentos e água foram coletadas para investigação

Gabrielle Borges
fonte

Até o momento, todos os funcionários apresentaram sintomas gastrointestinais, incluindo cólicas abdominais e diarreia. (Freepik)

Cerca de 150 servidores do Hospital Júlia Kubitschek (HJK), na região de Barreiro, Belo Horizonte, passaram mal logo após almoçarem no refeitório da unidade de saúde. Até o momento, todos os funcionários apresentaram sintomas gastrointestinais, incluindo cólicas abdominais e diarreia. A principal suspeita é de intoxicação alimentar.

A alimentação do hospital é produzida por uma empresa terceirizada, fora da instituição de saúde. A empresa fica em Contagem e todas as refeições são levadas para a unidade de saúde. De acordo com informações do portal Metrópoles, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pelo hospital, acionou a empresa que fornece a alimentação logo após as denúncias dos colaboradores.

VEJA MAIS

image Merenda escolar causa internação de mais 60 alunos com suspeita de intoxicação alimentar
Foram convocados profissionais extras para atender à alta demanda de pacientes. Ninguém está em estado grave.


image Homem acha rabo de lagarto em prato de restaurante, passa mal e é hospitalizado
Era pra ser só curry feito de leguminosas e arroz, mas o indiano Jang Bahadur Singh notou a presença de um elemento diferente no prato


image Menina de 2 anos morre após comer refeição com salsicha e batata frita; pais estão internados
Pais da criança, Álvaro Beleño e Lilibeth Guerra, de 34 e 24 anos, respectivamente, também apresentaram sintomas graves e estão atualmente internados sob cuidados médicos

A Fundação ainda informou que os servidores foram acolhidos e estão sendo acompanhados por profissionais de saúde. Pacientes e acompanhantes não apresentaram sintomas parecidos.  A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que equipes da Vigilância Sanitária foram até a unidade para coletar amostras de alimentos e água para análise para investigação.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

saúde

intoxicação alimentar

Minas Gerais
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Conheça 'Sátántangó', o único livro do vencedor do Nobel 2025 lançado no Brasil

09.10.25 10h48

Política

Câmara dos Deputados recebe evento de combate à violência de gênero e ao câncer de mama

Encontro reuniu parlamentares, representantes da sociedade civil e mulheres que transformaram dor em força

08.10.25 19h42

Política

Comissão do Senado aprova endurecimento de pena a exploração sexual

Projeto aumenta a pena para crimes de exploração sexual de crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis

08.10.25 18h47

Richard Ashcroft, ex-The Verve, abrirá shows do Oasis no Brasil

08.10.25 15h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mais de 150 funcionários de hospital passam mal após almoço em refeitório

Amostras de alimentos e água foram coletadas para investigação

10.10.25 7h48

BRASIL

Alerta laranja: temperaturas devem cair em oito estados, diz Inmet

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a queda é prevista para essa terça-feira (7) em três regiões do Brasil

07.10.25 7h51

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

Brasil

Conheça quais são os gestos em fotos que podem ser associados a facções

Originalmente ligados a tribos como hippies e roqueiros, alguns símbolos com as mãos passaram a representar risco de morte em certos locais do Brasil

16.01.25 18h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda