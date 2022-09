Homem acha rabo de lagarto em prato de restaurante, passa mal e é hospitalizado

Era para ser mais um dia a passeio de dois amigos por de Kanpur, no estado de Uttar Pradesh, na Índia. Até que um homem, chamado Jang Bahadur Singh, parou para comer no em um restaurante e se intoxicou, na última sexta-feira (23). Para além de um curry feito de leguminosas e arroz, ele notou a presença de um elemento diferente no prato.

Na tigela, um rabo de lagarto. Tudo foi registrado por vídeos e fotos. De acordo com o jornal britânico The Mirror, o homem chegou a reclamar com o gerente do estabelecimento e o profissional o teria xingado.

Ainda no local, Singh começou a vomitar. Foi acionado o serviço de emergência. O cliente acabou internado. Singh prestou queixa contra o restaurante e a polícia investiga o caso.