Menina de 2 anos morre após comer refeição com salsicha e batata frita; pais estão internados

Uma menina, de apenas dois anos, identificada como Antonella Beleño Guerra, morreu em La Guajira, Colômbia, após consumir um prato típico chamado salchipapa, que consiste em salsichas e batatas fritas. Além disso, os pais da criança, Álvaro Beleño e Lilibeth Guerra, de 34 e 24 anos, respectivamente, também apresentaram sintomas graves e estão atualmente internados sob cuidados médicos.

A família consumiu a salchipapa durante a noite do último domingo (24), e logo após a refeição, todos começaram a sentir mal-estar intenso. Antonella foi levada ao hospital, onde chegou com vida, mas infelizmente não resistiu aos efeitos da intoxicação alimentar. Uma fonte interna do hospital confirmou que a menina faleceu pouco tempo após receber atendimento.

Embora os três membros da família tenham mostrado sinais de intoxicação alimentar, o resultado da autópsia de Antonella ainda não foi divulgado, o que impede a determinação da causa exata de sua morte. As autoridades locais estão investigando o caso para verificar se a salchipapa foi realmente a responsável pela intoxicação ou se outras causas podem ter contribuído.

Esse incidente gerou grande comoção na comunidade de La Guajira. Em resposta à tragédia, as autoridades de saúde locais emitiram um alerta sobre a importância da higiene e da qualidade dos alimentos preparados rapidamente, como salchipapas e hambúrgueres, tanto em casa quanto em estabelecimentos comerciais.