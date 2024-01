Festa de empresa termina com uma pessoa morta e seis internadas

Após confraternização de uma empresa, em Patrocínio, Minas Gerais, um convidado morreu e seis foram internados com suspeita de intoxicação alimentar. O caso ocorreu na sexta-feira, 12, em uma chácara na região do Bairro Serra Negra.

A empresa de agronegócios 4 Folhas é a responsável pela festa. Wagner Orlandelli Martin, funcionário da empresa, 37 anos, morreu após ter uma parada cardiorrespiratória na manhã do dia 13, sábado. Um dos seis homens internados, Jaime Luiz, também funcionário, teve alta no domingo, 14.

Segundo Helen Soares, consultora de bem-estar e prima de um dos internados, a festa contava com 12 convidados e um churrasqueiro. “A empresa vive treinando os funcionários. Ela marcou na sexta-feira (12) uma convenção e teria um 'happy hour' em seguida. No outro dia, seria um almoço com as famílias para confraternizar, para dar boas-vindas ao ano novo”, disse à TV Integração. Helen afirma que todos comeram churrasco e beberam chopp, e a carne foi comprada por dois participantes e preparada pelo churrasqueiro.

De acordo com a consultora, sete dos 12 participantes passaram mal e um deles foi embora à 5h. Este passou mal enquanto ia para casa e foi levado ao hospital pela família. “Cinco deles tinham ficado dormindo na chácara. Um deles, que era o Wagner, passou mal no banheiro. Os outros ouviram e arrombaram a porta para socorrer. Infelizmente ele morreu, teve uma parada cardiorrespiratória a caminho do hospital.”

A empresa 4 Folhas publicou nota de falecimento de Wagner Martin. Confira.

Dos cinco homens que estão internados, quatro estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e um está na enfermaria na Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio. Confira os nomes abaixo.

Olavo Veloso, um dos donos da empresa - UTI;

Wagner Veloso, pai de Olavo - UTI;

Breno Soares Naves, funcionário da empresa - UTI;

Airton Franco, funcionário da empresa - UTI;

João Pedro Machado, funcionário da empresa - enfermaria.

Os sintomas dos homens hospitalizados foram os mesmos: mal-estar, náusea e vômito. Todos passaram por exames, que serão analisados por um laboratório de Belo Horizonte com as comidas e bebidas da festa. Luiz Eduardo Salomão, secretário de Saúde de Patrocínio, disse que os exames foram enviados no domingo, 14, a BH.

A Polícia Civil afirmou em nota que vai instaurar um inquérito para apurar o corrido.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)