Vídeo mostra vazamento que pode ter provocado morte de jovens dentro de BMW

Um vídeo, obtido pelo G1 SC, mostra uma falha no motor que pode ter provocado a morte de quatro jovens dentro de um carro de luxo em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na segunda-feira (1º). As imagens revelam uma ruptura na conexão do cano de escape do motor.

De acordo com a gravação, em vez de o monóxido de carbono sair pela traseira da BMW, grande parte do gás ficava no capô do veículo, sendo jogado para dentro do carro através do ar-condicionado, que estava ligado.

A família de uma das vítimas, dona do carro, contou à polícia que o veículo tinha passado por customização no sistema de escapamento, na parte externa. A modificação era para aumentar o ronco do motor.

A Polícia Civil acredita em morte acidental por intoxicação e asfixia por monóxido de carbono. Além da perícia no carro, também foi feita coleta de sangue e urina das vítimas. Os corpos foram liberados pouco antes das 23h desta segunda-feira (1º) e serão levados para Paracatu, em Minas Gerais, onde serão sepultados.