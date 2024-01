Veja quem eram os 4 jovens encontrados mortos dentro de uma BMW em SC

Na manhã desta segunda-feira (01), quatro jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW na rodoviária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. As vítimas tinham entre 16 e 24 anos e foram identificadas como Gustavo Pereira Silveira Elias (24), Tiago de Lima Ribeiro (21), Karla Aparecida dos Santos (19) e Nicolas Oliveira Kovaleski (16). Segundo a Polícia Militar, os corpos encontrados no veículo com placa de Minas Gerais não apresentavam sinais de violência.

De acordo com as primeiras informações, os jovens teriam permanecido no carro com o ar-condicionado ligado e que a perícia indicou que havia uma perfuração na ligação entre o painel e o escapamento. A principal tese das autoridades é que as vítimas teriam morrido por intoxicação. As investigações estão a cargo da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina.

Ainda segundo a corporação, Gustavo, Karla e Nicolas são naturais de Paracatu (MG), enquanto Tiago era natural de Patos de Minas (MG). O grupo morava em Florianópolis (SC) há cerca de um mês.

Nesta segunda, a Prefeitura de Paracatu decretou luto oficial de um dia em razão das mortes ocorridas em Balneário Camboriú (SC).