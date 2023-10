Merenda escolar causa intoxicação alimentar em mais de 100 pessoas de escola estadual

Na última quarta-feira (18), mais de 100 alunos e funcionários da Escola Estadual Marques Afonso, em São Domingos do Prata, Minas Gerais (MG), precisaram ser hospitalizados com sinais de intoxicação alimentar após comerem a merenda fornecida pela escola. Os pacientes apresentaram enjoo, vômito, dor abdominal e diarreia assim que terminaram a refeição.

Ambulâncias e familiare estiveram na frente da escola para socorrer as vítimas, em especial, os alunos, com idades entre 14 e 17 anos. Os pacientes com casos mais graves precisaram ser hospitalizados e os mais leves, apenas encaminhados para postos de saúde.

A comida servida era purê de batata com salpicão. O caso continua em investigação, ao ser necessário verificar se outros fatores contribuíram para a situação.

Em nota, a direção da escola diz que “lamenta profundamente o episódio ocorrido”, além de estarem tomando todas as providências para apurar os fatos. Informou também que todos os alunos e servidores estão recebendo a assistência necessária.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web do OLiberal.com Rayanne Bulhões