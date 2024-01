Quatro jovens são achados mortos dentro de BMW em Balneário Camboriú

Na manhã desta segunda-feira (01), quatro jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW na rodoviária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas não apresentavam sinais de violência e o veículo tinha a placa de Minas Gerais. No carro, estavam três homens e uma mulher. O mais velho teria 24 anos de idade.

O Samu foi chamado por volta das 7h30. A equipe de socorristas colocou as vítimas na calçada e por 40 minutos trabalhou para tentar reverter a parada cardiorrespiratória dos jovens. Apesar dos esforços, os quatro morreram antes de serem levados ao hospital.

A Polícia Civil informou que, além das quatro pessoas, também havia uma quinta ocupante no veículo. A mulher, diferentemente dos outros, não sofreu mal-estar e foi responsável por pedir socorro para as vítimas. Ela foi submetida a um exame de corpo de delito às 10h, ela encaminhada à delegacia para prestar depoimento. Ela informou à polícia que o grupo havia ido assistir à queima de fogos em Balneário Camboriú e enfrentou intenso trânsito ao tentar deixar o local. Decidiram, então, parar na rodoviária, por acharem ser um local mais seguro para descansar até o trânsito melhorar.

De acordo com o delegado Bruno Effori, responsável pela investigação, os jovens podem ter sofrido intoxicação. Ainda segundo o delegado, uma perícia preliminar no veículo já identificou uma perfuração no cano de escape, entre o motor e o painel. “Isso estaria jogando monóxido de carbono para dentro do carro, que permaneceu ligado por horas, com os jovens dentro, enquanto aguardavam a passageira. Câmeras de segurança devem confirmar, mas estimamos em cerca de 3 horas”.

A causa da parada cardiorrespiratória ainda será analisada pela perícia, mas as primeiras apurações não indicam que houve um crime. Imagens das câmeras de monitoramento da rodoviária foram recolhidas para análise dos investigadores.