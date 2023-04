Cerca de 40 pessoas sofreram intoxicação alimentar após prova do Masterchef; entenda

A edição espanhola do programa culinário Masterchef esteve no centro de uma polêmica nesta semana: cerca de 40 pessoas tiveram intoxicação alimentar após uma prova do reality show que contava com frutos-do-mar, comida indiana e comida mediterrânea.

A produtora Shine Iberia, responsável pelo programa, emitiu uma nota onde lamenta o ocorrido, afirmando que o reality show - que tem 11 anos de exibição - sempre prezou pelo cuidado com os alimentos. O caso ganhou repercussão após uma funcionária expor os casos nas redes sociais.

A prova, exibida no último domingo (9), comemorava o 20º aniversário do Oceanográfico de Valência,o maior aquário da Europa. Para isso, os cozinheiros participantes precisaram preparar diversos pratos para 120 funcionários do local.

Fizeram parte do cardápio receitas que continham frutos-do-mar, comida indiana e comida mediterrânea, com os principais pratos sendo: mexilhão, moluscada feita com ostras e um cheesecake japonês com algas.

Segundo a produtora, os alimentos haviam sido analisados quanto a sua origem e sua rastreabilidade foi garantida ao longo de todo o processo. Durante a exibição do episódio, é possível notar que a chef Rakel Cernicharo alerta os participantes sobre o preparo dos pratos, que estavam sendo feitos de maneira errada. A qualidade dos ingredientes não foi questionada em nenhum momento.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)