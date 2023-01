Copinha 2023: atletas do Ceará, Madureira e Rio Claro têm surto de diarreia no hotel; veja mais

Um surto de diarreia abateu os jogadores do Ceará (CE), Madureira (RJ) e Rio Claro (SP). As três delegações estão hospedadas no hotel Alpino, na cidade de São Roque, durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O caso chamou a atenção depois que alguns atletas precisaram ser levados ao hospital, com suspeita de intoxicação alimentar.

Os três times fazem parte do grupo 22 da Copinha. A suspeita é que a comida do hotel tenha causado o desarranjo coletivo. Os primeiros sintomas apareceram na noite da última terça-feira (3). Depois do jantar, um grupo teria apresentado sintomas de vômito e evacuação descontrolada. Por conta do episódio, o local vem sendo chamado pelos atletas de "Hotel da Família Addams".

Mesmo com as circunstâncias desfavoráveis, os times atuaram no sacrifício. No entanto, o Ceará perdeu para o Madureira por 1 a 0 na estreia do torneio. A assessoria do clube informou que "14 jogadores do time Sub-20 apresentaram quadro severo de desarranjo intestinal por intoxicação alimentar e 5 precisaram de atendimento hospitalar nesta quinta-feira [5]".

VEJA MAIS



Jogadores do Rio Claro e do Madureira foram menos afetados, mas também precisaram hospitalizar alguns atletas. Por meio de sua assessoria, a Federação Paulista de Futebol (FPF) disse estar ciente do ocorrido e já ter iniciado uma investigação para apurar os fatos narrados pelos envolvidos. Já o hotel Alpino não se pronunciou a respeito.

Veja a nota da Federação Paulista de Futebol

A Federação Paulista de Futebol informa que iniciou investigação a respeito das causas da indisposição que acometeu atletas de Ceará (CE), Madureira (RJ) e Rio Claro (SP), hospedados na cidade de São Roque, e que disputam a Copa São Paulo de Futebol Jr. pelo Grupo 22, sediado em Alumínio.

As delegações das equipes estão hospedadas em hotel que possui mais de 30 anos de operação e boas avaliações em sites especializados. A FPF reforça que, com o apoio das Prefeituras, busca atender as delegações com as melhores estruturas e condições possíveis em relação à alimentação e hospedagem. Nesta manhã (5) foi realizada uma reunião com os Clubes, o Oficial da Sede e o responsável pela administração do hotel, visando a solução desta situação.