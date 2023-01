Copinha: Com objetivos diferentes, Parauapebas e Pinheirense jogam nesta sexta-feira (6)

Dois dos três representantes paraenses na Copa São Paulo de Futebol Júnior entram em campo nesta sexta-feira (6). Primeiro, pelo grupo 19, o Pinheirense encara o São-Carlense-SP, às 8h45, em São Carlos (SP). Depois, às 15h, o Parauapebas enfrenta o Tupã-SP, em Tupã (SP).

As equipes chegam para esta segunda rodada da Copinha com objetivos diferentes. Após vencer o Cuiabá na estreia, uma vitória - com uma combinação de resultados -, pode classificar o PFC. Já o Pinheirense foi goleado pelo Botafogo na primeira rodada, e precisa ganhar para não correr riscos de ser eliminado.

VEJA MAIS

Vale lembrar, no sistema da competição, os dois melhores de cada grupo passam à fase seguinte, onde o critério para a eliminação é o mata-mata. As partidas terão transmissão da FPFTV, o canal da Federação Paulista de Futebol.

A Copa São Paulo é o maior torneio de base do país e este ano conta com 128 equipes, divididas em 32 grupos. O atual campeão do torneio é o Palmeiras e o posto de maior campeão da Copinha continua sendo do Corinthians, com 10 títulos conquistados. A final do torneio está marcada para o próximo dia 25.