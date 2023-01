Copinha: Sem competições de base, clubes paraenses apostam no empréstimo de atletas

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é a principal competição das categorias de base do calendário anual brasileiro. Um total de 128 equipes divididas em 32 grupos de todas as partes do Brasil entram em confronto numa corrida que serve de vitrine. Aqui no Pará, três clubes estão no certame, enquanto outros dois investem de fora, de olho nos frutos da Copinha.

Mesmo não classificado para o torneio deste ano, o Castanhal tem vários jogadores atuando pelo Catanduva, time do interior de São Paulo. Ao todo, 10 atletas da equipe foram emprestados para o clube paulista. A ideia, segundo o presidente Helinho Junior, é que esses jogadores ajudem a colocar o futebol paraense na vitrine do futebol brasileiro.

"Eles [os jogadores] estão desde setembro lá em São Paulo. Achamos superinteressante a ideia de colocar nosso clube na vitrine do Brasil. Pelo menos nos próximos dias, o Catanduva será o Castanhal na Copa São Paulo", disse Helinho Junior. Além do Castanhal, o Paysandu também fez a mesma aposta.

Da Curuzu saiu o atacante Giovanni Soares rumo ao Canaã, da Bahia. O atleta de 20 anos começou nas categorias de base do Remo e depois seguiu para o Papão da Curuzu. Como forma de dar experiência de jogo, a direção da base bicolor resolveu emprestá-lo para o clube baiano, conforme explica o coordenador de futebol do clube, Lecheva. "Sim, a intenção não é somente dar minutagem, experiência, mas também colocar o atleta na maior vitrine da categoria, já que não temos competição local nesse período para a categoria", explica.

Diferente dos bicolores, a Tuna Luso, que tradicionalmente aposta na base, resolveu não liberar atletas para outros clubes, devido a utilização deles na própria equipe principal. Segundo o técnico Josué Teixeira, este ano a Águia resolveu segurar seus atletas para utilizá-los no Parazão. "Estamos com vários atletas da base treinando com o profissional. Esses jogadores serão integrados ao elenco e devem ganhar rodagem jogando com o time principal", explica.

Além de Castanhal e Paysandu, que possuem jogadores atuando na competição, Clube do Remo, Pinheirense e Parauapebas estão na disputa.