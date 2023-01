Copa São Paulo de Futebol Junior começa nesta segunda-feira; veja os jogos e o regulamento

A Copa São Paulo de Futebol Junior de 2023 começa nesta segunda-feira, 2 de janeiro. O mais tradicional torneio de base do Brasil terá seis jogos já no dia de estreia. Esta é a 53ª edição da Copinha, sempre disputada na capital e diversos municipios do interior paulista. Flamengo, Grêmio e Cruzeiro estão entre os clubes que entram em campo nesta segunda. O atual campeão, o Palmeiras, estreia na terça-feira.

Confira os seis jogos de hoje, segunda-feira (02/01):

12h45 - Penapolense-SP x Capivariano-SP

15h00 - Cruzeiro x Comercial-MS

17h15 - Francana-SP x Guarani

19h00 - XV de Jaú-SP x Aparecidense-GO

19h30 - Grêmio x Cruzeiro-AL

21h45 - Flamengo x Floresta-CE

Representantes do Pará

O futebol paraense tem três representantes na competição: Remo, Pinheirense e Parauapebas. O primeiro a entrar em campo será General da Vila, que encara o Botafogo, terça, às 11h, pelo Grupo 19. No mesmo dia o Parauapebas pega o Cuiabá, às 15h15, no Grupo 9. Já o Leão só joga na quarta-feira, contra o Fortaleza, também às 15h15.

Confira a tabela dos times paraenses:

GRUPO 9 (Parauapebas, Cuiabá, Tupã e Velo Clube)

ter 03/01, 15h15 - Cuiabá x Parauapebas

sex 06/01, 13h00 - Tupã x Parauapebas

seg 09/01, 13h00 - Parauapebas x Velo Clube

GRUPO 19 (Pinheirense, Botafogo, São Carlos e São-Carlense)

ter 03/01, 11h00 - Botafogo x Pinheirense

sex 06/01, 08h45 - São-Carlense x Pinheirense

seg 09/01, 08h45 - Pinheirense x São Carlos

GRUPO 31 (Remo, Fortaleza, Juventus-SP e São Caetano)

qua 04/01, 15h15 - Fortaleza x Remo

sab 07/01, 13h00 - Juventus x Remo

ter 10/01, 10h45 - Remo x São Caetano

Onde assistir

O canal fechado Sportv, a Rede Vida, o Youtube e Paulistão Play transmitem a Copinha 2023.

Regulamento

A Copa São Paulo é disputada em 7 fases. Na primeira, de 2 a 11 de janeiro, as equipes são divididas em 32 grupos de quatro times. Os dois melhores de cada se classificam.

Dias 12 e 13 ocorre a segunda fase, cujos confrontos são definidos assim: o primeiro do Grupo A enfrenta o segundo do Grupo B, e o segundo do Grupo A pega o primeiro do Grupo B e assim por diante.

A terceira fase será disputada nos dias 14 e 15, com jogos entre os vencedores de cada confronto anterior. Depois disso, ocorrem as oitavas de final, dia 16 e 17. As quartas de final acontecem dia 18, 19 e 20, e as semifinais dias 21 e 22.