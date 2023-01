Copinha 2023: Pinheirense goleia o Grêmio São Carlense-SP e segue vivo na Copa São Paulo; vídeo

O Pinheirense reagiu na Copinha 2023. Após ser goleado por 4 a 0 pelo Botafogo-RJ, o General da Vila goleou o Grêmio São Carlense-SP, de virada, pelo placar de 4 a 1, na manhã desta sexta-feira (6), no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos (SP) e segue vivo na luta por uma das vagas na próxima fase da competição.

Assista aos gols do pinheirense

A equipe paraense não ligou para a torcida contra e desbancou os donos da casa. O São Carlense abriu o placar aos quatro minutos com Rubinho. Na volta do intervalo, o clube paraense voltou “amassando” o adversário e empatou aos seis minutos com Roxo, que bateu de primeira, na entrada da área, 1 a 1.

O Pinheirense virou em cobrança de pênalti. Evandro pegou o rebote do goleiro do São Carlense e foi derrubado. O próprio Evandro cobrou e colocou o General da Vila em vantagem no placar, aos nove minutos, 2 a 1.

Aos 35 minutos, mais uma vez em cobrança de pênalti, o Pinheirense ampliou o marcador. O goleiro Luís Fernando rebateu e cometeu outro penal e foi expulso. Evandro mais uma vez foi lá e marcou o terceiro para o clube paraense, 3 a 1.

O placar foi fechado já nos acréscimos com Roxo, que recebeu na direita, tirou a marcação e chutou rasteiro, sem chances para o goleiro, Pinheirense 4 a 1 e a primeira vitória na história do clube na Copinha.

Com o triunfo, o General da Vila chegou aos três pontos e saiu da lanterna para a segunda posição do grupo 19, porém, o clube paraense pode perder a posição, caso o São Carlos-SP vença o Botafogo-RJ, no outro