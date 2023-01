Goleiro pega pênalti e Parauapebas vence Cuiabá na Copa São Paulo de 2023

O Parauapebas venceu o Cuiabá por 1 a 0 na tarde desta terça-feira (3), no estádio Alonsão, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O gol solitário da partida foi marcado logo aos cinco minutos de jogo pelo volante Paulo Rocha.

Depois do gol, o Cuiabá, atual campeão do Brasileirão de Aspirantes, foi pra cima e pressionou o goleiro Edinaldo, do Trem de Ferro. A pressão foi tanta que o time do Centro-Oeste até conseguiu um pênalti, já na segunda etapa. No entanto, a cobrança foi bem defendida pelo arqueiro paraense.

Com o resultado, o Parauapebas terminou a primeira rodada do Grupo 9 da Copinha na segunda posição. O Trem de Ferro está empatado em número de pontos com o Velo Clube, que venceu o Tupã na estreia. Porém, perdeu a liderança da chave pelo critério de desempate de gols marcados.

O próximo compromisso do Parauapebas na Copa São Paulo será na sexta-feira (6), às 13h, contra o Tupã, também no estádio Alonsão. O Trem de Ferro pode garantir vaga antecipada aos mata-matas se vencer a partida.