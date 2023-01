Pinheirense é goleado pelo Botafogo na estreia da Copa São Paulo de Futebol Junior; veja mais

O Pinheirense estreou com derrota na Copa São Paulo de Futebol Junior. A equipe da Vila Sorriso perdeu para o Botafogo-RJ, pelo placar de 4 a 0, em partida disputada no estádio Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos. O resultado deixou o time paraense na lanterna do grupo 19, atrás de São Carlos e Grêmio São-Carlense, que empataram em 1 a 1 na partida preliminar.

Matéria em atualização...