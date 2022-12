Jogadores do Pinheirense podem desistir de jogar a Copa São Paulo, explica técnico

A Copa São Paulo de 2023 pode não contar a com a presença do Pinheirense, atual vice-campeão paraense. O clube de Icoaraci passa por dificuldades financeiras e jogadores reclamaram que teriam que arcar com as despesas de alimentação durante a viagem de ônibus de Belém a São Paulo. A informação foi confirmada pelo técnico Flávio Barros, ao O Liberal.

O comandante do Pinheirense informou que foi surpreendido com a informação, mas que busca uma solução para que os jogadores não passem por essa situação. O treinador afirmou ainda que a viagem foi adiada das 9h da manhã de hoje para às 22h, por conta de falta de dinheiro para uma diária a mais no hotel.

“Estou resolvendo essa situação, infelizmente alguns jogadores me procuraram sobre ter que arcar com alimentação durante a viagem. Isso não existe! São garotos que passam dificuldades diariamente e sair de Belém, quase três dias viajando, sem ter condições mínimas para alimentação. Estou tentando resolver isso, nossa viagem que seria hoje às 9h, passou para às 22h, pois a falta de recursos não poderemos ficar com uma diária a mais, isso foi o que nos repassaram”, disse o técnico Flávio Barros

Técnico Flávio Barros, do Pinheirense, lamentou a situação vivida pelo clube de Icoaraci (reprodução / Instagram @pinheirenseoficial)

O outro lado

A reportagem tentou contato com o Pinheirense, mas até o momento não obteve retorno.

Na Copinha

O Pinheirense está no greupo 19 da Copinha, com sede na cidade de São Carlos (SP) e terá como adversários o São Carlense-SP, Botafogo-RJ e o São Carlos-SP. A estreia do General da Vila está marcada para terça-feira (3), às 11h, contra o Botafogo-RJ. Além do Pinheirense, o Remo e o Parauapebas, estão classificados para a Copa São Paulo.