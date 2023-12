Duas pessoas morrem após comer sobremesa em doceria famosa de Goiânia

Duas pessoas da mesma família morreram após ingerir uma sobremesa de uma famosa doceria de Goiânia (GO), no último domingo (17). As vítimas, mãe e filho, foram internadas com dores abdominais, vômitos e diarreia.

Leonardo Alves Ferreira, que não teve a idade revelada, e Luzia Alves, comeram o doce às 13h de ontem (17). Poucas horas depois, às 13h, começaram a apresentar os sintomas de intoxicação. Amanda Partata, que está grávida, também comeu a sobremesa, mas em menor quantidade.

Leonardo e a mãe foram internados no Hospital Santa Bárbara, em Goiânia, onde permaneceram até falecer. A informação foi confirmada pela neta de Luzia, Maria Paula Alves, por meio das redes sociais.

Em nota publicada nas redes sociais, Maria Paula Alves, que é médica, disse que “ninguém sabe ao certo o que aconteceu. […] Se for mesmo da comida, ainda sim existe dentro disso uma gama gigante de possibilidades que pode ter acontecido”, disse ela.

Já o estabelecimento informou que o departamento jurídico da empresa está prestando esclarecimento aos órgãos competentes, para que o caso seja elucidado.

A Polícia Civil de Goiás informa que o caso é investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH). Porém, o delegado responsável pelo caso não dará entrevistas, em razão do sigilo necessário à elucidação do fato.

Nota da doceria

"Ao longo de seus oito anos de existência, a Perdomo Doces sempre primou pela adoção de rígidos critérios de segurança alimentar. Ciente de sua responsabilidade, no sentido de agir de forma ética e transparente com seus clientes, parceiros e equipe composta por mais de 200 colaboradores sérios e comprometidos, a empresa se solidariza com a família enlutada e esclarece que dispõe de todos os elementos para comprovar junto aos órgãos de fiscalização a adoção dos protocolos sanitários exigidos por lei.

A Perdomo Doces reforça, ainda, que não há nenhum tipo de laudo ou exame pericial que associe seus produtos a riscos à saúde humana. O corpo jurídico da empresa já está prestando todos os esclarecimentos às autoridades competentes, para que os fatos sejam elucidados o mais breve possível. Por fim, a Perdomo Doces assegura a seus clientes que os produtos comercializados seguem o alto padrão de qualidade que a tornou sinônimo de excelência e confiança."