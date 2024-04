Incêndio deixa ao menos 10 mortos em pousada irregular de Porto Alegre

Pelo menos dez mortes foram registradas em um incêndio que atingiu uma pousada de funcionamento irregular, localizada em Porto Alegre (RS), na madrugada desta sexta-feira (26). As informações foram confirmadas pelo corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.

Sete pessoas foram hospitalizadas e ainda não há informações sobre desaparecidos no local, uma vez que a varredura iniciou apenas no clarear do dia. Veja as imagens:

Funcionamento irregular

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Lúcio Junes da Silva, o espaço não tinha Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios e funcionava de forma irregular.

As vítimas foram socorridas no hospital da região. Um sobrevivente chegou a se jogar do terceiro andar para fugir do fogo.

"Foi muito rápido, gritaram 'fogo', o fogo estava a dois quartos do meu e eu saí correndo. Fiquei só com minha roupa. Acho que a minha irmã não conseguiu sair. Ela estava lá em cima e acho que não saiu", contou um dos sobreviventes.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)