Helicóptero cai em lago em Capitólio, Minas Gerais; uma pessoa morreu; vídeo

Uma pessoa morreu depois que um helicóptero fretado caiu no lago pouco tempo após a decolagem nesta terça-feira (02). Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam na aeronave, sendo o piloto e os outros três tripulantes que faziam um passeio por Capitólio, a 293 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais (MG). Eles chegaram a ser resgatados e levados às pressas para hospitais de cidades vizinhas de Passos e Piumhi. Lucas Chaves Ávila, piloto do helicóptero, foi encaminhado para a Santa Casa de Piumhi com suspeita de fratura na coluna.

Outra ocupante da aeronave se chama Julia Mendonça Silva Bernardes. Ela tem 22 anos, se queixou de dores no corpo e também foi levada à Santa Casa de Piumhi.

O nome da terceira pessoa ferida ainda não foi divulgado. Ela foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico em Passos.

O acidente ocorre quase dois anos após queda de estrutura rochosa na região dos cânions de Capitólio, que atingiu quatro lanchas, deixou 10 mortos e 31 feridos, no dia 8 de janeiro de 2022.

Investigação

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), braço regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB), localizado no Rio, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.

A FAB explicou que profissionais qualificados e credenciados vão realizar coleta e confirmação de dados, preservação de indícios, verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação.