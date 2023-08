Três militares americanos morrem em queda de helicóptero na Austrália

Três soldados norte-americanos morreram após a queda de um helicóptero próximo à costa de Darwin, região norte da Austrália na manhã deste domingo, 27. O acidente ocorreu durante um exercício, conforme informado pelo Ministério da Defesa do país.

A aeronave envolvida no incidente é um Osprey, de decolagem vertical. No momento do acidente, 23 fuzileiros navais dos EUA estavam a bordo.

Além dos mortos, três militares ficaram feridos, sendo que um deles se encontra em estado grave e precisou ser transportado ao hospital.

O Ministério da Defesa comunicou que, até o momento, informações preliminares indicam que somente militares dos Estados Unidos estavam envolvidos no incidente. Não há presença de membros das Forças de Defesa Australianas.