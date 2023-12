Cliente ofende faxineira em shopping de Minas Gerais e a chama de 'analfabeta'

Uma profissional que trabalha no setor de limpeza do Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, foi ofendida por uma cliente durante a tarde desta quarta-feira (27). A discussão ocorreu depois que a funcionária pediu para a cliente, que estava com uma criança de colo, passasse por outro lugar pois o chão estava escorregadio e oferecia risco de queda.

Após as ofensas, a profissional teve uma crise de hipertensão e taquicardia, e precisou de atendimento médico. Ninguém foi preso. As informações são do portal O Tempo.

De acordo com a Polícia Militar, a funcionária do setor de limpezas disse que, além de informar a cliente sobre os riscos, o local também estava sinalizado com placas. No entanto, a mulher não teria aceito as orientações, e a ofendeu.

Conforme o boletim de ocorrência, a cliente disse o seguinte: "Você não passa de uma faxineira analfabeta. Eu sou rica e estou de férias. Você está no seu lugar, lugar certo, que é seu. Sua palhaça analfabeta". A discussão foi registrada em um vídeo, que viralizou nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM:

Ainda segundo a polícia, funcionários de lojas e outros clientes presenciaram o momento das ofensas. Eles contaram aos militares que a profissional de limpeza não reagiu às agressões. Ela permaneceu no local e disse para a cliente: "Sou faxineira com muito orgulho".

Após os relatos das testemunhas, os militares reuniram imagens do circuito de segurança, que permitiram identificar a suspeita das ofensas e o carro utilizado por ela. O veículo, um Punto de cor vermelha, estava com a placa do Estado de São Paulo. A mulher não foi encontrada, e o caso é investigado.

Por meio de nota, o Shopping Vale do Aço repudiou o ocorrido: "A profissional foi prontamente acolhida e está recebendo todo apoio emocional necessário, enquanto medidas cabíveis estão sendo tomadas. Repudiamos veementemente qualquer forma de discriminação e reforçamos nosso compromisso em assegurar um ambiente seguro e acolhedor para todos".