Incêndio em galpão de empresa de alimentos causa intoxicação por fumaça em dez pessoas

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar atendimento a cerca de dez pessoas que estavam sofrendo com intoxicação por inalação de fumaça. Um incêndio foi registrado em um galpão de uma empresa de alimentos, em Cascavel, o que teria resultado no problema.

Segundo informações dos agentes, além dos danos materiais, pessoas também precisaram pasar por atendimento médico após inalarem muita fumaça.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do incêndio ou das condições de saúde dos demais trabalhadores presentes no local.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali