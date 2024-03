Nove pessoas morrem e 78 são hospitalizadas após consumo de carne de tartaruga marinha

Oito crianças e uma mulher morreram após consumirem carne de tartaruga marinha na ilha de Pemba, em Zanzibar, no leste da África. Outras 78 pessoas também foram hospitalizadas com quelonitoxismo, um tipo de intoxicação alimentar. Apesar dos riscos que a carne do animal oferece, o alimento é considerado uma iguaria pela população da região.

As mortes foram confirmadas por autoridades locais neste sábado (9). Segundo o médico Haji Bakari, do distrito de Mkoani, a mulher que morreu na sexta (8) era mãe de uma das oito crianças mortas. A carne de tartaruga foi consumida por eles na última terça (5).

As outras vítimas estão internadas no Hospital Abdalla Mzee Mkoani. O estado de saúde delas é estável, informou o médico ao jornal "The Citizen".

Diante do episódio, as autoridades de Zanzibar divulgaram uma mensagem pedindo que as pessoas evitem o consumo de tartaruga na região. O incidente não foi um caso isolado. Em novembro de 2021, sete pessoas, incluindo uma criança de 3 anos, morreram em Pemba após ingerir carne de tartaruga.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com