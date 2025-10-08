Capa Jornal Amazônia
Merenda escolar causa internação de mais 60 alunos com suspeita de intoxicação alimentar

Foram convocados profissionais extras para atender à alta demanda de pacientes. Ninguém está em estado grave.

Gabrielle Borges
fonte

Salpicão provocou intoxicação alimentar em mais de 63 alunos em merenda escolar (Freepik)

Mais de 60 estudantes, a maioria adolescentes, foram atendidos na UPA do Hospital e Maternidade Regional de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com suspeita de intoxicação alimentar após consumo de um salpicão na merenda escolar. Caso ocorreu nessa terça-feira (07).

De acordo com a direção do hospital e com informações do g1, os alunos receberam atendimento médico, mas sem registros de casos graves até a noite. O hospital informou ainda que foram convocados profissionais extras para atender à alta demanda de pacientes e que não houve falta de insumos ou materiais médico-hospitalares.

A Prefeitura da cidade afirmou que está apoiando as famílias e os estudantes, e informou que deslocou todas as ambulâncias e equipes de saúde municipais para o hospital. Além disso, houve a suspensão das aulas em todos os prédios nesta quarta-feira (8), como medida preventiva.

A unidade de saúde informou que está operando em plano de contingência, com o apoio da Prefeitura de Ibirité e das equipes de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, que acompanham as investigações sobre as causas do problema.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Palavras-chave

Brasil

Intoxicação Alimentar

merenda escolar

intoxicação por comida
Brasil
