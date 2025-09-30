Pesquisa revela que 36% das bebidas destiladas comercializadas no Brasil são falsificadas

Após o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) fazer um alerta sobre bebidas alcoólicas adulteradas em São Paulo, um relatório divulgado em abril de 2025 que apontou que 36% das bebidas brasileiras são fraudadas, falsificadas e contrabandeadas voltou a circular pelo país. A pesquisa foi realizada pela Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp).

De acordo com o relatório, uma em cada cinco garrafas de vodca vendidas no Brasil é adulterada e entre os produtos mais alterados pela falsificação estão os vinhos e destilados. Diante desse cenário, a instituição alertou que é necessário que autoridades coloquem em prática uma ação que acabe com o esquema, porque a maioria dos bares e restaurantes atuam corretamente, mas acabam sendo afetados pelos fornecedores.

Casos de intoxicação por Metanol

Desde o mês de setembro, pelo menos três casos de mortes foram registrados na região metropolitana de São Paulo após a ingestão de bebidas adulteradas com metanol. Além das duas mortes, um jovem também comentou que chegou a ficar temporariamente cego depois de não saber que sua bebida teria sido falsificada.

Segundo a União Nacional de Bares e Restaurantes, existem indícios de que o Primeiro Comando da Capital (PCC) teria repassado Metanol para fábricas clandestinas de bebidas, por esse motivo as bebidas da região estariam contaminadas. Agora, as autoridades policiais investigam o episódio para descobrir se, de fato, essa distribuição pode estar ligada aos casos das vítimas recentes.

