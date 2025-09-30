Dá para descobrir antes se bebida tem metanol? Confira dicas para se proteger

A recente confirmação de três mortes em São Paulo causadas pela ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol acendeu um sinal de alerta nacional. O metanol, uma substância altamente tóxica, tem sido usado ilegalmente na adulteração de bebidas, representando um risco invisível e fatal.

Mas, afinal, é possível saber se o metanol está presente antes de consumir a bebida? A resposta é crucial para a sua segurança.

Metanol na bebida

A verdade é assustadora: não é possível identificar a presença de metanol em bebidas alcoólicas por meios caseiros ou sensoriais.

De acordo com especialistas, como a pesquisadora Mariana de Moura Pereira (Laboratório de Toxicologia da Universidade de São Paulo) e o toxicologista Álvaro Pulchinelli Junior, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), em entrevista para o UOL, o metanol não altera significativamente o sabor ou a cor da bebida.

Por que o metanol é indetectável?

O metanol é muito semelhante ao etanol (álcool potável) em aspecto e cheiro.

"O metanol não tem um cheiro desagradável, nem tampouco um sabor ruim. Ele se mistura bem à bebida, ou seja, quando há presença desse contaminante, ele passa despercebido por quem está ingerindo," explica o Álvaro Pulchinelli Junior.

Não existem testes caseiros confiáveis. A substância só é descoberta após exames clínicos, depois que os sintomas de intoxicação já se manifestaram.

O metanol é comumente encontrado em produtos industriais como solventes, combustíveis e plásticos, sendo um líquido incolor e inflamável. Sua ingestão, mesmo em pequenas quantidades, é extremamente nociva.

Como se prevenir e evitar o risco de intoxicação por metanol

A única forma eficaz de se proteger contra a intoxicação por metanol é adotar medidas de cautela na hora da compra e do consumo. A prevenção é a sua melhor defesa.

Dicas essenciais para o consumidor:

Escolha a procedência: Evite bebidas de origem duvidosa ou em locais que você não confia. Prefira estabelecimentos conhecidos e com boa reputação;

Evite bebidas de origem duvidosa ou em locais que você não confia. Prefira estabelecimentos conhecidos e com boa reputação; Desconfie de preços baixos: Promoções "inacreditáveis" podem ser um sinal de adulteração ou irregularidade (como sonegação fiscal);

Promoções "inacreditáveis" podem ser um sinal de adulteração ou irregularidade (como sonegação fiscal); Verifique a embalagem: Fique atento aos sinais de adulteração na garrafa: Lacre ou tampa tortos, amassados ou com aspecto "diferente"; rótulo desalinhado, desgastado, com erros de ortografia ou logos estranhos; ausência de informações obrigatórias, como CNPJ, endereço do fabricante/distribuidor, e número do lote;

Fique atento aos sinais de adulteração na garrafa: Lacre ou tampa tortos, amassados ou com aspecto "diferente"; rótulo desalinhado, desgastado, com erros de ortografia ou logos estranhos; ausência de informações obrigatórias, como CNPJ, endereço do fabricante/distribuidor, e número do lote; Exija a Nota Fiscal: Sempre peça a nota fiscal ou comprovante de origem. Esse documento é essencial para a rastreabilidade e serve como garantia em caso de necessidade de reclamação;

Sempre peça a nota fiscal ou comprovante de origem. Esse documento é essencial para a rastreabilidade e serve como garantia em caso de necessidade de reclamação; Não tente testar: Se notar alguma diferença, não cheire, não prove e não tente testes caseiros. Descarte a bebida imediatamente.

Alerta para donos de bares e restaurantes:

Gabriel Pinheiro, diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo (AbraselSP), reforça as medidas para o setor:

Compre apenas de fornecedores homologados;

Recuse produtos sem rótulo ou fora do padrão;

Incentive o correto descarte das embalagens para evitar que garrafas vazias sejam reaproveitadas em esquemas de adulteração.

Sintomas de intoxicação por metanol

A intoxicação por metanol é uma emergência médica. Os sintomas geralmente se manifestam entre seis e 12 horas após a ingestão e são muito mais graves que uma ressaca comum.

Ao ser metabolizado, o metanol se transforma em ácido fórmico, uma substância altamente tóxica que causa intensa acidez no sangue e prejudica o funcionamento celular. Qualquer quantidade é considerada nociva.

É crucial saber diferenciar os sintomas de uma ressaca comum da intoxicação por metanol, que é uma condição grave e potencialmente fatal. Enquanto a ressaca comum apresenta sintomas geralmente incômodos, mas não ameaçadores à vida, a intoxicação por metanol pode causar danos permanentes e requer atenção médica imediata.

Intoxicação por metanol e ressaca comum

Os sintomas da ressaca comum são tipicamente mais leves e incluem náusea/vômito, dor de cabeça (leve a moderada) e tontura leve.

Por outro lado, a intoxicação por metanol apresenta sinais de alerta muito mais sérios. O sintoma mais distintivo é a visão turva ou borrada, que pode indicar lesão no nervo óptico. Além disso, a pessoa pode sentir dor abdominal aguda e experimentar confusão e sonolência. Em casos mais avançados e graves, a intoxicação pode levar à insuficiência respiratória e, em casos gravíssimos, pode ocorrer hemorragia craniana. Qualquer sinal de visão alterada após o consumo de álcool deve ser um motivo de alerta imediato para procurar ajuda médica.

O que fazer em caso de suspeita:

Busque Atendimento Médico Imediato: Procure a urgência médica sem demora ao sentir qualquer sintoma suspeito, especialmente a visão turva ou dor abdominal intensa.

Comunique as autoridades;

Disque-Intoxicação (Anvisa): 0800 722 6001 (para orientação clínica/tóxica);

Vigilância Sanitária local (municipal ou estadual);

Polícia Civil e Procon.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)