Congresso Amazônico reúne especialistas para debater Medicina de Precisão e Inteligência Artificial

O Centro Universitário Fibra promove, entre os dias 23 e 24 de agosto, o II Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde, que será realizado no Hotel Princesa Louçã, em Belém (PA). Como parte da programação, os cursos pré-congresso acontecem no dia 22 de agosto, nas dependências da própria Fibra. O evento, que já se consolida como um dos principais do setor no Norte do país, traz este ano o tema "Medicina de Precisão e Inteligência Artificial na Visão Multiprofissional", reforçando o compromisso com uma saúde mais personalizada, tecnológica e humanizada.

Para o Dr. David Bichara, presidente do Congresso, o objetivo principal é aproximar estudantes e profissionais da saúde das grandes transformações que estão moldando o futuro da medicina. “Vamos discutir como a medicina de precisão e a IA podem impactar diversas especialidades, como pediatria, ginecologia, psiquiatria, infectologia e outras. A ideia é mostrar como essas ferramentas já estão revolucionando o diagnóstico e o tratamento de doenças”, afirma.

Além de uma programação robusta, o Congresso marcará um momento histórico: a fundação da Rede Amazônica de Saúde de Precisão, iniciativa pioneira no Brasil que pretende integrar profissionais, pesquisadores e instituições da região em torno de soluções genômicas e terapias personalizadas. “Essa rede nasce sem anuidade, aberta a todos os inscritos que assinarem a ata de fundação. É uma conquista coletiva que conecta desafios locais a soluções globais”, explica o Dr. José Luiz Amorim de Carvalho, presidente da II Jornada Amazônica de Oncologia, que integra a programação do evento.

Avanços em oncologia e realidades da Amazônia

A Jornada de Oncologia promete ser um dos pontos altos do Congresso, com foco nos tipos de câncer mais prevalentes na região, como mama e próstata, além de atualizações apresentadas no último congresso da ASCO (American Society of Clinical Oncology), realizado em maio, em Chicago (EUA). “Vamos abordar desde os novos medicamentos e protocolos até o uso da inteligência artificial no tratamento e na remissão das doenças. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos pacientes”, reforça o Dr. José Luiz, que acumula mais de 50 anos dedicados à oncologia na região Norte.

O evento também terá discussões importantes sobre a humanização do cuidado oncológico na era da inteligência artificial. Segundo os organizadores, será debatido como a tecnologia pode ser uma aliada sem perder de vista a empatia e a escuta ativa no trato com pacientes.

Temas regionais e multiprofissionais em pauta

Com uma abordagem ampla e integradora, o Congresso contará com jornadas paralelas, incluindo:

II Jornada Amazônica de Oncologia

43ª Jornada de Anestesiologia do CET – Mario Fascio

Jornada Amazônica de Inovações em Biomedicina

Jornada Comemorativa aos 70 anos do Amaral Costa Medicina Diagnóstica

Serão abordados temas de grande relevância regional, como o impacto das mudanças climáticas nas doenças tropicais, o papel da IA no diagnóstico de doenças fúngicas, e a assistência farmacêutica à saúde indígena.

“Trazer esse debate para a Amazônia é essencial. A região enfrenta desafios únicos no acesso à saúde, e precisamos promover políticas que combinem inovação, inclusão e valorização da realidade local”, destaca Dr. David Bichara.

Serviço

II Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde

23 e 24 de agosto de 2025

Hotel Princesa Louçã – Belém, Pará

Cursos pré-congresso: 22 de agosto, no Centro Universitário Fibra

Público-alvo: profissionais e estudantes da área da saúde