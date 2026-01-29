Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Polícia Civil prende suspeito de participar de assassinato de engenheiro em 'golpe do amor'

Estadão Conteúdo

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam nesta quinta-feira, 29, um suspeito de participar do homicídio do engenheiro mecânico Felipe Afonso Araújo, de 40 anos, ocorrido em 7 de janeiro na Cidade Tiradentes, bairro da Zona Leste de São Paulo.

Segundo o Deic, o suspeito estava foragido e havia ido para Mongaguá, no litoral sul de São Paulo, onde foi preso nesta quinta. O suspeito foi identificado durante o trabalho de investigação e já era procurado por outros delitos. Ele possui passagens por roubo e receptação e havia deixado o sistema prisional em outubro de 2025, após cumprir sete anos de pena por roubo qualificado. Como o nome dele não foi divulgado, não foi possível localizar a defesa.

A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubo e Latrocínio, vinculada à Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (DISCCPAT). Outro autor do crime já havia sido detido no último dia 21.

Felipe foi morto quando caiu em uma emboscada na rua Francisco Saracini, depois de marcar um encontro, na modalidade de crime conhecida como "golpe do amor", quando a pessoa é atraída por meio de aplicativos de encontros. Ele foi morto a tiros no próprio carro e foi localizado já sem vida no banco do motorista.

