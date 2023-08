Mulher é agredida com um soco por segurança durante confusão em hospital

Duas mulheres foram agredidas com socos por um segurança no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, em Manaus, no último domingo (27). O momento da confusão foi registrado por pacientes e divulgado nas redes sociais.

VEJA MAIS

Segundo informações de pessoas que estavam presentes, uma das mulheres estava recebendo atendimento, mas sem nenhum acompanhante. A parceira dela chegou e tentou entrar, mas os seguranças impediram. Inconformada, a paciente se revoltou e começou a discutir com os profissionais que estavam na recepção.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas (SES), que administra o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, informa que o segurança envolvido no incidente é funcionário contratado de uma empresa terceirizada que presta serviço ao hospital. O órgão também afirma que a direção da unidade de saúde solicitou a substiuição imediata do profissional. O destino do segurança também será definido após uma reunião realizada pela empresa nesta segunda-feira (28).

Ainda segundo a Secretaria, agentes de portaria e policiais militares foram acionados no momento para controlar a situação e os envolvidos foram encaminhados ao 1° Distrito Integrado de Polícia de Manaus.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)