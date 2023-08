Homem arremessa cadeiras e destrói recepção da Unidade de Pronto Atendimento

Um incidente deixou pacientes surpresos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Franca, em São Paulo, na última sexta-feira (25). Na ocasião, um homem arremessou cadeiras e destruiu o ambiente de recepção da Unidade. O momento foi gravado por câmeras de seguranças.

VEJA MAIS

No vídeo, um segurança tenta impedir o homem, que continua a quebrar os equipamentos. Segundo informações do jornal local ‘EPTV’, o rapaz tinha ido visitar uma mulher internada, mas foi barrado porque a paciente já estava com outro acompanhante.

Além disso, ele estaria com um grupo que agrediu funcionários, conforme o boletim de ocorrência. A Prefeitura de Franca informou que um boletim de ocorrência foi registrado e que os funcionários foram acolhidos.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo sob supervisão da editoar de OLiberal.com, Ádna Figueira)