‘Fechando o Cerco’: jovem é presa por tráfico de drogas durante operação da PM em Santarém

A Polícia Militar prendeu Kemily Batista de Sousa, 21 anos, na segunda-feira (20/10), em Santarém, região oeste do Pará, por suspeita de tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante a operação “Fechando o Cerco”.

Segundo o portal O Impacto, os agentes se deslocaram até o bairro Matinha para averiguar a denúncia de comercialização de entorpecentes naquela área. Assim que militares do 3º e 35º batalhões chegaram ao local, viram um homem fugindo em uma moto.

Enquanto tentava se evadir, o suspeito entrou em uma casa e correu para os fundos do imóvel. Depois disso, ele sumiu.

Dentro da residência para onde o suspeito tinha ido, estava Kemily. Ainda de acordo com O Impacto, ela informou que o homem que tinha fugido dos policiais era o seu companheiro e que possui um mandado de prisão de regressão cautelar com pena restante de 5 anos em regime fechado.

Após buscas na casa do casal, os agentes localizaram e confiscaram maconha, oxi, pasta base de cocaína e também materiais utilizados para a fabricação dos entorpecentes.

Todo o material apreendido foi apresentado, junto com a mulher detida, para a 16ª Seccional de Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.