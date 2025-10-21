Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Adolescentes são apreendidos por conduzirem motos perigosamente em Itaituba

Os jovens chegaram a ser perseguidos pelos policiais e, durante o acompanhamento, um dos garotos empurrou um policial da moto

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra as motocicletas que os adolescentes conduziam. (Foto: Reprodução | Plantão 24 Horas News)

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos pela Polícia Militar na noite do último domingo (19/10), em Itaituba, região sudoeste do Pará, por praticarem direção perigosa no bairro Bela Vista. Conforme as autoridades, os jovens conduziam motocicletas sem placa de identificação, realizando manobras arriscadas e arrancadas em alta velocidade.

Segundo o portal Plantão 24 Horas News, os garotos chegaram a empinar as motos e avançar o sinal vermelho. Com isso, os agentes realizaram o acompanhamento tático e deram várias ordens de parada, que foram ignoradas pelos adolescentes.

Ainda de acordo com o Plantão, um dos jovens teria empurrado um policial durante a aproximação, fazendo com que ambos perdessem o equilíbrio e caíssem das motocicletas. O impacto causou danos no retrovisor, pisca-direito e lateral da moto da PM.

O militar precisou ser levado até o Hospital Municipal de Itaituba, onde foi constatada uma luxação em um dos dedos, sendo realizada imobilização e atendimento médico.

Os dois garotos foram apreendidos e apresentados, junto com as motos que conduziam, na 19ª Seccional de Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

