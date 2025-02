Dupla é flagrada furtando cabos elétricos em plena avenida Gentil Bittencourt, em Belém

Dois homens foram flagrados furtando cabos elétricos na avenida Gentil Bittencourt, entre a travessa 14 de Março e a avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré, em Belém. O crime ocorreu por volta das 7h30 deste sábado (15) e foi presenciado por moradores e pessoas que passavam pelo local.

Um dos suspeitos foi visto pendurado em um poste de energia elétrica, munido de uma faca, enquanto o comparsa retirava os cabos já cortados. Mesmo diante da movimentação na área e dos gritos de alerta de um porteiro de prédio nas proximidades, que dizia “Pega ladrão de fio!”, os ladrões não se intimidaram. Em resposta, um deles chegou a ameaçar o porteiro, dizendo: “A gente vai roubar é tu (sic)”.

Após concluírem o furto, os dois homens deixaram o local caminhando tranquilamente pela avenida Gentil Bittencourt, em direção à avenida Generalíssimo Deodoro.

Procurada para comentar o caso em questão, a Polícia Civil informou que, até o momento, a ocorrência não foi registrada na delegacia que atende a área. “A PC reforça que adota medidas para combater o furto e a venda ilegal de cabos de energia e internet, incluindo operações de inteligência, parcerias com empresas de serviços e uso de tecnologias de vigilância. As ações também envolvem campanhas de conscientização para encorajar denúncias pela população, além de combater receptadores. As denúncias podem ser feitas em delegacias ou on-line pela Delegacia Virtual (https://www.delegaciavirtual.pa.gov.br)”, comunicou a instituição.